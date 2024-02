È l’ultima idea per la panchina del Napoli, l’agente fa chiarezza: avete sentito?

Tra i possibili sostituti di Walter Mazzarri è spuntato un nuovo nome: l’agente del tecnico fa chiarezza sul futuro.

In questi ultimi mesi di stagione il Napoli proverà a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri sono attualmente al 9° posto in classifica e la zona Champions dista ben 7 punti.

Oltre a ciò, questi mesi saranno anche di transizione verso il Napoli del futuro. Questa stagione, infatti, è stata fino a questo momento avara di soddisfazioni. Walter Mazzarri con ogni probabilità non siederà sulla panchina azzurra anche il prossimo anno. Per questo motivo il Napoli è partito alla ricerca di un nuovo allenatore.

Il sogno è rappresentato da Antonio Conte, ma sullo sfondo restano alcune possibilità. Thiago Motta si è tirato fuori dalla corsa alla panchina degli azzurri. Nelle ultime ore, invece, si è parlato sempre più insistentemente di un nuovo profilo. L’agente del tecnico ha voluto fare chiarezza sulla questione.

Gilardino prossimo allenatore del Napoli? Parla l’agente

L’ultimo nome accostato alla panchina del Napoli è quello di Alberto Gilardino, campione del mondo nel 2006 e che tanto bene sta facendo al Genoa.

Alessandro Moggi, agente del tecnico, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Si Gonfia la Rete“, per fare chiarezza sul futuro del suo assistito. Gilardino, al momento, è concentrato solo sul suo Genoa e sulla prossima sfida di Serie A che sarà proprio contro il Napoli.

Di seguito le sue parole:

Gilardino accostato al Napoli del futuro?

“Gilardino è totalmente concentrato sui risultati del Genoa di questa stagione. Bisogna raggiungere l’obiettivo principale della salvezza. Lui è concentratissimo su questo risultato. Mi sembra che possa avere delle caratteristiche di Allegri e Antonio Conte, senza fare paragoni. Credo sia un allenatore moderno e molto intelligente. Credo che anche lui possa avere un’ottima carriera”.

Moggi preferisce glissare sul futuro del suo assistito ribadendo come sia concentrato solo sul “Grifone”. Allo stesso tempo, però, non ha chiuso alla possibilità di sedere sulla panchina del Napoli anche se della questione se ne dovrà parlare in futuro.

L’agente di Gilardino ha poi parlato anche della sfida che si giocherà sabato pomeriggio allo Stadio Maradona tra Napoli e Genoa.