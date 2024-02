Affrontò il Napoli, clamorosa debacle in Europa: serata da dimenticare per loro

Arriva a sorpresa una pesante debacle per l’ex avversaria del Napoli. La news sorprende i tifosi per quanto visto qualche mese fa sul campo.

Sono tornate finalmente le coppe Europee, che nei primi 3 giorni di rientro hanno regalato tante sorprese e non poche emozioni ai tifosi di tutto il mondo. La paura del Real Madrid sul campo del Lipsia aveva infatti preannunciato a un turno ricco di sorprese, poi sfociato nel successo di misura e meritato della Lazio sul Bayern Monaco. Il 3-0 del Milan sul Rennes ipoteca invece il passaggio rossonero seppur in Europa League, dove anche la Roma è scesa in campo trovando però solo un 1-1 contro gli eterni rivali del Feyenoord. Proprio dalla seconda competizione europea è però giunta una news alquanto sorprendente per i tifosi del Napoli, stupiti dalla debacle degli ex avversari.

Si giocò con il Napoli l’accesso agli ottavi di Champions, il Braga perde 2-4 con il Qarabag

In attesa di scendere in campo settimana prossima contro il Barcellona, il Napoli ha avuto modo di osservare da spettatore le prime uscite europee in Champions ed Europa League. Staccare leggermente la spina in attesa del 21 febbraio è infatti quasi d’obbligo per gli azzurri, che al Maradona prima e in catalunya poi si giocheranno ciò che rimane sul piatto di una deludente stagione priva di successi.

A sorprendere però i tifosi partenopei, quanto messo in campo dal Braga questa sera. La compagine portoghese, scesa in Europa League dopo aver affrontato proprio il Napoli ai gironi di Champions, sembrava infatti con un piede agli ottavi di finale causa sorteggio favorevole. D’innanzi ai rossi, infatti, i meno quotati ragazzi del Qarabag, che hanno però ribaltato completamente il favore dei pronostici e per giunta fuori casa. Un 2-4 quello maturato quindi al Municipal di Braga, dove la formazione dell’Azerbaigian è riuscita a schiantare di netto la compagine portoghese, d’innanzi ad un attonito pubblico casalingo.

Dalla lotta col Napoli alla debacle in Europa League, che schianto per il Braga

Sembra impossibile eppure è così. In pochi mesi, il Braga è passato a giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Napoli alla sconfitta 2-4 contro il Qarabag. Risultato tutt’altro che aspettato per i portoghesi, che misero in difficoltà gli azzurri proprio al Municipal per poi perdere ogni chance di passaggio del turno al Maradona. Sorprende e non poco, quindi, tale tonfo, alla quale la compagine rossa sarà chiamata a rispondere in Azerbaigian. La strada verso gli ottavi di finale di Europa League è però ampiamente in salita adesso.