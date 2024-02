Meret, una clausola lo può allontanare da Napoli: una big è alla finestra

Il portiere Alex Meret può veramente lasciare Napoli: le ultime notizie sulla sua situazione contrattuale.

Alex Meret è stato il portiere che ha raggiunto un traguardo speciale con il Napoli: lo scudetto. Nonostante le numerose critiche, l’estremo difensore azzurro si è sempre messo a lavoro senza mai rilasciare un commento che avrebbe potuto mettere in cattiva luce la piazza. Ha incassato, ha lavorato ed ha vinto: un professionista esemplare che diverse volte non è stato esaltato per le sue prodezze ma sempre affossato per qualche errore.

Meret ha vissuto alti e bassi e l’infortunio di dicembre sta condizionando la sua annata partenopea, già disastrata per mezzo di diversi fattori ma non di certo per sua colpa. Scelto come erede di Pepe Reina nel 2018, a causa di alcuni disagi fisici, ha dovuto contendersi il posto con David Ospina, innescando un’alternanza che spesso e volentieri ha premiato l’esperto portiere colombiano.

Ancelotti lo aveva scelto come numero uno. Gattuso e Spalletti, almeno al primo anno come co-titolare, a causa delle qualità sul piano dell’impostazione di gioco che Ospina controllava in maniera migliore. Dopo diverse stagioni con la maglia del Napoli, il portiere campione d’Europa con l’Italia nel 2021, potrebbe lasciare la causa azzurra per accasarsi in un’altra big, alla ricerca di un portiere dalle ottime qualità.

Meret può lasciare Napoli, spunta una clausola

L’ex SPAL e Udinese, come vociferato già nella giornata di ieri, è corteggiato dalla Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi hanno bisogno di un nuovo numero uno dopo aver avvertito Rui Patricio, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, che non vestirà più la maglia della Capitale. Un’esigenza che risuona in casa Roma dopo che negli ultimi anni, post Szcezsny e Alisson, ha visto l’alternanza di portieri mediocri e non pronti per una piazza del genere: da Olsen allo stesso Rui Patricio, passando per Pau Lopez e Mirante. Già Mourinho non aveva apprezzato, negli ultimi tempi, alcune indecisioni del portiere portoghese. Errori messi in evidenza anche con il nuovo allenatore, a cui si è presentato con una papera sul tiro di Folorunho, in prestito dal Napoli, in Roma-Verona 2-1.

Il contratto di Meret scadrà il prossimo giugno e la dirigenza giallorossa è all’opera per convincere il numero 1 del Napoli. Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, c’è una possibilità di vederlo ancora a difendere la porta degli azzurri. Al raggiungimento del 70% delle presenze, infatti, la dirigenza partenopea potrebbe esercitare l’opzione del rinnovo per un altro anno. Sullo sfondo, in casa Roma, rimane in evidenza il profilo di Falcone del Lecce, romanista affermato.