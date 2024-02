Napoli, Meret via a parametro zero? Sprint di una big di Serie A

Calciomercato Napoli, Meret è in scadenza, può andare via a parametro zero quest’estate: una big di Serie A è molto interessata

Ieri sera è arrivato l’annuncio di Fabrizio Romano, Zielinski ha già svolto le visite mediche con l’Inter. Dunque, tutto fatto per il trasferimento a parametro zero in estate. Il polacco potrebbe però non essere l’unico calciatore del Napoli in procinto di passare ad una big a parametro zero. In casa Napoli le questioni contrattuali, col passare degli anni, sono divenute sempre più spinose. Ricordiamo i casi Insigne e Mertens, ad esempio. Difficile che si arrivi ad un accordo totale con De Laurentiis, spesso a causa delle richieste troppo stringenti del presidente.

A fine stagione oltre al già citato Zielinski scadranno i contratti di Meret e Demme. Per quanto riguarda il centrocampista tedesco, vista anche l’esclusione sia dalla lista UEFA che da quella Serie A, l’addio è scontato. Non è ancora ben chiara però la destinazione. Per Meret invece il contratto prevede un rinnovo automatico fino al 2025 al raggiungimento del 70% delle presenze. Finora ha giocato 22 partite su un totale di 32, il 68%. La percentuale in questione non permetterebbe quindi al club di rinnovare in automatico, in questo caso Meret si libererebbe a parametro zero a fine stagione.

Una big di Serie A vuole Meret: di chi si tratta

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport la possibilità di portare a casa Meret a parametro zero è molto allettante. Tra le squadre interessate c’è la Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un portiere titolare affidabile. Rui Patricio non dà le sicurezze necessarie, non a caso in coppa potrebbe esserci spazio per Svilar, e il portiere azzurro è un’opzione concreta.

Il quotidiano spiega che la Roma ha già portato avanti i contatti con l’entourage per capire al meglio la situazione contrattuale. Se dovesse liberarsi a parametro zero sarebbe un vero e proprio affare per la Roma, che si porterebbe a casa, a zero, un classe ’97, nel pieno della carriera e nel giro della Nazionale.

Nuovo portiere Napoli, il sostituto è già in casa?

In caso di addio di Meret il Napoli potrebbe non dover intervenire sul mercato. Gollini sta dando fiducia al reparto e potrebbe a questo punto prendersi definitivamente il posto da titolare. Non a caso, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Napoli starebbe pensando di riscattarlo dall’Atalanta. La cifra da versare, già pattuita in precedenza, è di 7 milioni di euro.