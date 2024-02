Delusione Natan, che beffa per il brasiliano: non accadeva da 20 anni

Arriva d’oltreoceano la news inerente all’estate 2024. L’evento ha infatti colpito anche il Napoli e in particolare Natan.

Il Napoli si prepara a ritrovare la via di casa dopo la sconfitta contro il Milan. Gli azzurri passeranno infatti da San Siro al Maradona per affrontare il Genoa di Gilardino, che già all’andata mise in difficoltà la compagine partenopea. A Marassi fu infatti proprio la formazione rossoblu a passare in vantaggio per ben due volte, prima di essere riacciuffata sul 2-2. La partita di Fuorigrotta prevede però di seguire tutt’altro copione a distanza ormai di numerosi mesi da settembre. Nel Napoli vi è infatti un nuovo tecnico, un nuovo modulo e alcune nuove ambizioni. Giallo però sul possibile impiego di Natan dal primo minuto, dopo che proprio quest’ultimo è stato raggiunto da una news molto dura.

Il Brasile non va alle Olimpiadi, Natan era il lizza per la convocazione

La squalifica rimediata da Juan Jesus a San Siro contro il Milan ha aperto molti dubbi in difesa in casa Napoli. Schema a 4 o schema a 3, ma soprattutto, Natan sarà in grado di scendere in campo dopo i tanti mesi di stop? Ebbene, la risposta a tale quesito sembrerebbe essere proprio affermativa, dato il recupero del brasiliano dall’infortunio alla spalla. Con Juan Jesus assente, cresce quindi sempre più la possibilità di vedere l’ex Bragantino agire da centro-sinistra, sebbene sia ancora da capire quale modulo vorrebbe utilizzare Mazzarri.

Al di là dello schema di gioco però, l’importante è che Natan sia assolutamente concentrato sul proprio rientro, sebbene un fattore esterno potrebbe arrivare a distrarre il calciatore. Poche ore fa infatti, il Brasile U-23 ha subito una clamorosa sconfitta di misura contro l’Argentina U-23 al torneo Pre Olimpico, che ha così sancito l’eliminazione dei verdeoro dalle prossime Olimpiadi. Il Brasile non sarà quindi a Parigi, con tale fattore che non avveniva da oltre 20 anni. Beffa piena quindi per Natan, pronto a fungere da pilastro per la difesa nella competizione.

Niente Olimpiadi per Natan, era fra i papabili convocati

Sebbene non abbia partecipato al torneo Pre Olimpico causa infortunio, nonché possibilità dei club di rifiutare le convocazioni per conto dei calciatori, Natan appariva essere uno dei papabili convocati del Brasile per Parigi 2024. Uno scenario, questo, crollato quindi inesorabilmente dopo la sconfitta contro l’Argentina, abile a rappresentare una prima volta storica da ben 20 anni. Niente impegno estivo quindi per Natan, con ciò che ha sicuramente colpito in maniera negativa il calciatore. Può però sorridere in parte il Napoli, che avrà il brasiliano a disposizione per il ritiro sin dai primi giorni.