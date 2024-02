Bologna-Fiorentina, vincono i ragazzi di Thiago Motta: come cambia la classifica per il Napoli

Si smuove nuovamente la classifica di Serie A, grazie al primo recupero dei match saltati causa Supercoppa. Non sorride il Napoli.

Neanche il tempo di culminare con sorpresa il 24° turno, con la sconfitta della Juventus contro l’Udinese, che la Serie A è già tornata in campo quest’oggi. Non si tratta però di una nuova giornata di campionato, bensì il recupero delle sfide del 21° turno non svolte causa Supercoppa italiana. A breve toccherà quindi anche al Napoli scendere in campo per mettersi al pari con le avversarie, così come ad Inter e Lazio. Oggi è stato però il turno della Fiorentina. Un insolito scontro Champions con il Bologna ha quindi caratterizzato la serata viola, cui risultato non fa sorridere il Napoli.

Il Bologna schianta la Fiorentina, buio Napoli

Un 2-0 secco quello coltivato da Bologna e Fiorentina nel recupero della giornata numero 21 di Serie A. Un match, questo, condotto dalle due squadre sulla falsa riga di quanto visto al Franchi in Coppa Italia, con fasi alterne di sfida dominate da una compagine e dall’altra. A spuntarla sono però i rossoblu, sempre più sorpresa del campionato e sempre più vittime positive della straordinaria cura Thiago Motta. Cura e gestione che hanno quindi visto il Bologna fare un gol per tempo, quando necessario, con conferme e nuove sorprese a farne da padrone.

A sbloccare il confronto è infatti Orsolini al minuto numero 12, con la gara chiusa poi nuovamente da Odgaard a recupero inoltrato. Ancora a secco Zirkzee, punta di diamante della squadra, sempre presente però per dare una mano ai suoi compagni e fondamentale ai fini del risultato finale, che è ciò che maggiormente conta. Il Bologna aggancia quindi l’Atalanta al quarto posto con 42 punti, andando a formare un duetto composto dalle compagini più in forma dell’attuale campionato oltre all’Inter e al Milan al terzo posto. Crolla nuovamente la Fiorentina, ma è buio pesto soprattutto per il Napoli, rimasto ora imbottigliato in fondo alla lotta Champions.

Quinto posto a -7, il Napoli trema

Che la sconfitta contro il Milan avrebbe avuto effetti terribili sulla classifica del Napoli era risaputo, ma la situazione dei partenopei è ora più critica che mai. Tramite il successo odierno infatti, il Bologna ha raggiunto quota 42 agganciando l’Atalanta al quarto posto, sebbene gli uomini di Gasperini godano ancora di una partita in meno con la quale poter allungare. Resta invece a 37 la Fiorentina, con il Napoli che fissa l’alto a 35. Dovessero vincere contro il Sassuolo, gli azzurri scavalcherebbero la viola portandosi quindi a -4 dai rossoblu, ma attualmente il quinto posto dista ben 7 punti. La zona Champions, in caso di trionfo Atalanta nel recupero contro l’Inter, potrebbe inoltre finire a 10 lunghezze dai partenopei.