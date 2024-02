Ultim’ora Osimhen, ci sarà contro il Genoa? Arriva l’aggiornamento da Sky

Non solo la sconfitta contro il Milan: per il Napoli arrivano altre pessime notizie: c’entra il rientro di Victor Osimhen.

Il Napoli sta vivendo una stagione molto difficile. Gli azzurri non sono mai riusciti a ripetere quanto di buono fatto lo scorso anno e la classifica ne è la dimostrazione. Il Napoli, infatti, dopo aver perso l’ennesimo scontro diretto contro il Milan domenica sera, sono scivolati al 9° posto in classifica.

L’obiettivo, come annunciato dallo stesso Walter Mazzarri nel post partita di Milan-Napoli, resta la qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto, però, ora dista ben 7 punti e il Napoli non sembra in grado di poter svoltare la stagione.

Una mano può sicuramente darla il ritorno di Victor Osimhen dalla Coppa d’Africa, ma a tal proposito non arrivano notizie rincuoranti in tal senso.

Psicodramma Napoli, slitta il rientro di Osimhen

Il Napoli nel corso della stagione ha avuto raramente la rosa al completo. Sono stati tantissimi gli infortuni che hanno colpito la squadra azzurra.

Oltre a ciò, anche la Coppa d’Africa ha privato gli azzurri di due giocatori chiave come Frank Anguissa e Victor Osimhen. Il centrocampista camerunese, però, ha già fatto ritorno a Napoli dopo l’eliminazione. Situazione diversa per Osimhen che con la sua Nigeria è arrivato in finale.

La competizione ora è finita e il rientro di Osimhen è ormai prossimo. Secondo alcuni il nigeriano poteva tornare già dalla sfida contro il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, pare che non sarà così.

Il match contro i rossoblù è in programma per sabato pomeriggio e il rientro in Italia del centravanti nigeriano è previsto tra venerdì e sabato. Troppo tardi, dunque, il rientro di Victor Osimhen che quindi tornerà a disposizione di Walter Mazzarri direttamente per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

Al rientro in Italia, poi, saranno da valutare anche le condizioni fisiche di Victor Osimhen. Il numero 9 azzurro ha avuto alcuni problemi durante la Coppa d’Africa che stavano per costargli la partecipazione alla semifinale contro il Sudafrica. Dopo la fine del torneo, invece, Osimhen pare abbia accusato alcuni problemi di natura intestinale e ulteriori accertamenti verranno svolti quando farà ritorno a Napoli.

Nelle ultime settimane il Napoli ha sofferto molto la sua mancanza in attacco. Mazzarri, per ovviare ai problemi difensivi si è più volte affidato alla difesa bassa e ai contropiedi e la mancanza di fisicità di Victor Osimhen si è fatta sentire per far salire la squadra dopo aver recuperato palla.