Milan-Napoli, arrivata la decisione del Giudice Sportivo sui cori discriminatori

Dopo la sfida di San Siro condita purtroppo dai cori discriminatori contro Napoli è arrivato il provvedimento contro il Milan da parte del direttore sportivo.

Il match andato in scena domenica sera tra Milan e Napoli a San Siro è stato piuttosto equilibrato. La squadra di Walter Mazzarri ha provato ad imprimere il suo gioco nonostante il ritorno alla difesa a tre e nei primi 20′ gli azzurri hanno creato anche un’occasione da rete con Simeone che ha scheggiato il palo. Il Milan è uscito fuori alla distanza e ha bucato la difesa azzurra sull’asse Leao-Theo. La rete del terzino francese ha deciso il match e ha obbligato il Napoli a tornare a casa a mani vuote.

Come detto dallo stesso Pasquale Mazzocchi nel post partita ai microfoni di Dazn, quello visto in campo non è tutto da buttare per gli azzurri. Alcuni aspetti positivi, soprattutto nel secondo tempo si sono visti. Il Napoli crede ancora che l’obiettivo Champions League sia alla portata anche se la distanza dal quarto posto inizia a diventare preoccupante.

Preoccupante è anche la situazione negli stadi italiani. In occasione di Milan-Napoli, infatti, c’è stato spazio ancora una volta per i soliti beceri cori discriminatori nei confronti di Napoli e dei napoletani. Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione nei confronti del club di via Aldo Rossi.

Milan-Napoli, multa ai rossoneri per cori offensivi

Come di consueto, il giorno successivo al termine della giornata di campionato è arrivato il comunicato da parte della Lega Serie A in merito alle decisioni del Giudice Sportivo.

Il Milan fa parte delle quattro società multate dal Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. Oltre ai rossoneri, ci sono anche Inter, Bologna e Salernitana.

Il club rossonero è stato multato per 8000 euro dal giudice sportivo per “aver intonato cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria” e per “cori insultanti nei confronti dell’arbitro”.

Una decisione dura da parte del Giudice Sportivo che ha deciso di punire in maniera decisa i tifosi rossoneri.

La decisione del Giudice Sportivo non è la sola in merito al match di San Siro. Sono, infatti, stati resi noti anche gli squalificati per il prossimo turno di Serie A. Nel comunicato compare anche il nome di Juan Jesus che salterà, infatti, il prossimo match del Napoli contro il Genoa. Il difensore brasiliano è sta squalificato “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: già diffidato (quinta sanzione)“.

Un’assenza importante in difesa che potrebbe spingere Walter Mazzarri a tornare alla difesa a 4 in vista della sfida contro il Genoa di Alberto Gilardino.