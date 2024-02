Insigne ricorda Napoli: “Porto una partita su tutte per sempre nel mio cuore”

Lorenzo Insigne rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi azzurri: l’ex capitano del Napoli ha voluto ricordare la sua ex squadra.

Uno dei volti che hanno scritto la storia recente del Napoli è certamente quello di Lorenzo Insigne. Nato a Frattamaggiore e tifoso da sempre del Napoli, Insigne ha coronato il suo sogno da bambino: vestire la maglia azzurra.

L’ex numero 24 del Napoli l’ha fatto per 11 anni ininterrottamente e dopo l’addio di Marek Hamsik nel febbraio del 2019, ha indossato anche la fascia da capitano. I ricordi che lo legano alla magli azzurra sono sicuramente tantissimi e lui rimarrà sempre nel cuore della tifoseria azzurra.

Una tifoseria che con lui è sempre stata molto intransigente proprio perchè figlio di Napoli, ma che ha saputo anche dargli amore incondizionato.

Le strade di Insigne e del Napoli si sono separate nell’estate di due anni fa quando Aurelio De Laurentiis ha deciso di dare un netto taglio con il passato e attuando una vera e propria rivoluzione che ha permesso al Napoli di vincere lo scudetto.

Insigne è volato in MLS, a Toronto dove con Bernardeschi e, all’inizio, anche con Criscito si è insediata una vera e propria colonia italiana.

L’ex capitano del Napoli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di FIFA.com ed è tornato anche sul suo passato in maglia azzurra. Insigne ha voluto parlare dello scudetto vinto dal Napoli nella passata stagione e ha anche ricordato uno dei momenti che porterà per sempre nel cuore in maglia azzurra.

Di seguito quanto evidenziato:

Cosa hai pensato quando gli azzurri hanno vinto il tricolore?

“Sono super felice, tanto. Per noi napoletani è sempre stata un’ossessione portare lo scudetto a Napoli. Anche se non l’ho vissuto in prima persona, da tifoso ero lì col cuore. Qualcuno avrà pensato che io abbia invidiato il fatto di non averlo vinto ma veramente sono stato felicissimo. Vedere il Napoli lassù mi ha dato tante emozioni. Ora il tifoso che è in me sta soffrendo un po’ per come sta andando questa stagione ma è sempre difficile ripetersi. È stato fatto qualcosa di unico e i tifosi devono stare vicino alla squadra perché questi ragazzi lo meritano davvero”.

Il momento più bello della tua carriera a Napoli?

“Porto nel cuore tante cose della mia carriera a Napoli. Undici anni sono tanti. Ogni anno ho vissuto momenti indimenticabili ma l’ultima partita con il Genoa la porterò per sempre nel mio cuore. Non mi aspettavo quell’accoglienza, quel calore. Pensavo che le persone avessero preso male la mia partenza a zero. Sapevo di aver dato tutto a questa squadra e le strade si sono divise. Ma quel momento è stato davvero emozionante: lo stadio pieno per me, da napoletano, è stata una cosa davvero unica”.