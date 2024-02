Di Lorenzo non molla e suona la carica: messaggio da capitano sui social

Dopo la sconfitta contro il Milan, il Napoli è ripiombato al 9° posto in classifica: capitan Di Lorenzo suona la carica sui social.

Il Napoli sta vivendo una della stagioni più travagliate dell’era De Laurentiis. Gli azzurri, dopo la vittoria dello scudetto, erano chiamati a difendere il titolo conquistato. Così non è stato. Il Napoli, sin dall’inizio della stagione, è sembrato un lontano parente di quello visto in campo lo scorso anno.

I risultati, prima con Rudi Garcìa e ora con Walter Mazzarri, sono tutt’altro che entusiasmanti. Il cambio tecnico in panchina non ha dato la svolta che Aurelio De Laurentiis auspicava. Gli azzurri, infatti, sono al 9° posto in classifica e vedono la qualificazione alla prossima Champions League sempre più lontana.

Domenica sera gli azzurri hanno affrontato il Milan e come spesso è accaduto in questa stagione è arrivata l’ennesima sconfitta in un big match. Dopo i segnali confortanti delle ultime settimane, gli azzurri sono ripiombati nello sconforto.

Di Lorenzo capitano vero: il messaggio sui social

Una stagione piena di problemi quella che sta vivendo il Napoli. Walter Mazzarri, arrivato sulla panchina del Napoli a fine novembre ha avuto la possibilità di avere a disposizione l’intera rosa solo oggi. All’appello, tra l’altro, manca ancora Victor Osimhen che è di ritorno dalla sconfitta in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria.

Tutti i problemi affrontati dal Napoli in questa stagione avrebbero mandato al tappeto chiunque, ma non uno che ha costruito la sua carriera sul duro lavoro come Giovanni Di Lorenzo.

Dopo la sconfitta contro il Milan, il numero 22 azzurro ha voluto mandare un messaggio da vero capitano sul proprio profilo Instagram.

Di seguito quanto evidenziato:

“Never give up”.

“Never give up”, ovvero “Mai mollare”. Un messaggio conciso che indica la voglia di non mollare da parte della squadra nei momenti di difficoltà. Gli azzurri, infatti, mai come in questo momento devono riunirsi per provare a centrare l’obiettivo che salverebbe una stagione a dir poco insufficiente.

Anche Giovanni Di Lorenzo non sta certamente vivendo la sua miglior stagione. Anche contro il Milan il capitano è sembrato in affanno rispetto alle sue annate passate. Molti, poi, si sono interrogati sulla scelta di Mazzarri di tenerlo in campo al posto di Mazzocchi che sembrava molto più in partita.

Di Lorenzo, però, è abituato a non mollare. Non l’ha fatto quando a 23 anni è rimasto svincolato e sembrava che la sua carriera fosse destinata a spegnersi in breve tempo. Lui ha sempre puntato sul duro lavoro e i risultati ottenuti con la Nazionale e con il Napoli dimostrano il valore del capitano azzurro.

