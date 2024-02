Napoli, cinque diffidati a rischio squalifica: ecco chi sono

Il Napoli è impegnato questa sera a San Siro contro il Milan, ma occhio al cartellino giallo: sono ben cinque gli azzurri diffidati.

Sale l’attesa per il big match di questa sera tra Napoli e Milan. Gli azzurri sono chiamati a ripetere la vittoria di settimana scorsa contro l’Hellas Verona. Walter Mazzarri, finalmente, ha avuto più tempo per lavorare a stretto contatto con la squadra e per preparare al meglio la sfida ai rossoneri.

Il Napoli ha bisogno di trovare i tre punti contro la squadra di Stefano Pioli. I campioni d’Italia, infatti, devono assolutamente rispondere alle vittorie molto larghe di Fiorentina e Bologna per provare a restare agganciati al treno Champions League. Il quarto posto, infatti, nonostante una stagione travagliata, è ancora alla portata degli azzurri. Con il rientro di Osimhen dalla Coppa d’Africa, gli azzurri avranno un’altra arma per provare a risalire la classifica.

Questa sera, però, il Napoli dovrà affrontare un avversario complicato come il Milan di Stefano Pioli che occupa al momento la terza posizione in classifica. Gli ultimi scontri diretti a San Siro sorridono al Napoli che però è molto in difficoltà in questa stagione.

Diffidati Napoli: in cinque rischiano di saltare il Genoa

Il risultato di questa sera, al momento non è possibile definirlo come decisivo ai fini della classifica. Per questo motivo gli azzurri dovranno stare molto attenti al cartellino giallo. Saltare il prossimo match contro il Genoa potrebbe essere molto controproducente per le speranze di classifica del Napoli. Questa sera, infatti, gli azzurri dovranno già fare a meno di una pedina fondamentale come Mario Rui, proprio per lo stesso motivo.

Sono ben cinque, infatti, gli uomini di Mazzarri a rischio squalifica in vista della prossima sfida di Serie A contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Gli azzurri che rischiano di saltare la prossima sfida dello Stadio Maradona contro i rossoblù sono: Juan Jesus, Giovanni Di Lorenzo, Cyril Ngonge, Amir Rrahmani e Pasquale Mazzocchi.

Inutile dire che il Napoli rischia di vedere la sua linea difensiva completamente rimaneggiata nel prossimo match di Serie A contro il Grifone qualora dovessero essere ammoniti proprio questi giocatori.

Il Genoa, poi, ha già dimostrato di essere un avversario complicato da affrontare. A farne le spese è stato proprio il Napoli che all’andata è riuscito a rimontare il 2-0 solo nei minuti finali grazie a due magie degli azzurri.