Milan-Napoli, il passato sorride: numeri straordinari a ‘San Siro’

Stasera si giocherà Milan-Napoli a San Siro, il recente passato sorride agli azzurri: il dato è incredibile.

Manca sempre meno all’attesissimo match di questa sera tra Napoli e Milan. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo a San Siro contro i rossoneri per provare a rimanere incollati al treno Champions League.

La squadra di Walter Mazzarri è apparsa in ripresa nelle ultime giornate e ora ha bisogno di trovare continuità di risultati. Contro l’Hellas Verona, nonostante il ritorno alla difesa a 4, gli azzurri hanno mostrato una buona condizione fisica e soprattutto di riuscire a stare in partita fino alla fine. La vittoria della Fiorentina nel lunch match di oggi contro il Frosinone e la vittoria del Bologna contro il Lecce obbligano gli azzurri a fare bottino pieno a San Siro.

Il Milan, invece, si trova in una situazione di classifica interlocutoria. I rossoneri sono a 4 punti dalla Juventus e 11 dall’Inter capolista. La squadra di Pioli, però, non sembra in grado di poter accorciare su chi la precede. Molto ampio, poi, il divario tra il Milan e le dirette inseguitrici.

Come detto il Napoli ha bisogno della vittoria e c’è un dato che sorride agli azzurri.

Milan-Napoli, precedenti favorevoli agli azzurri

Il Napoli questa sera sfiderà il Milan a San siro nel match valido per il 24° turno di Serie A.

Il dato degli scontri diretti a San Siro, però, sorride a Di Lorenzo e compagni.

Nelle ultime otto stagioni, infatti, il Napoli non ha mai perso in casa del Milan. Nelle ultime otto sfide di campionato a San Siro, gli azzurri si sono imposti per ben cinque volte e hanno pareggiato in tre occasioni.

Anche il numero di reti è decisamente a favore dei partenopei. Nelle ultime otto partite, infatti, gli azzurri hanno segnato 11 reti e ne hanno subite solo tre.

L’ultima sconfitta del Napoli a San Siro risale al 12 dicembre 2014 quando sulla panchina degli azzurri sedeva Rafa Benitez. A decidere furono le reti di Jeremy Menez e Giacomo Bonaventura che il vizio del gol contro il Napoli non lo ha mai perso.

I rossoneri nella passata stagione si sono rivelati croce e delizia per la squadra allora allenata da Spalletti. A San Siro il Napoli riuscì a trionfare e comprese di poter davvero lottare per il titolo. Al ritorno, invece, i rossoneri surclassarono per 4-0 gli azzurri e poi li eliminarono ai quarti di finale di Champions League.