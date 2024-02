Lavezzi torna allo stadio dopo il ricovero: le sue condizioni

Dopo settimane complicate arrivano ulteriori novità riguardo alle condizioni di Ezequiel Lavezzi, ex stella azzurra: le ultime.

Sono diversi i giocatori che hanno lasciato il segno in maglia azzurra da quando il Napoli è tornato a calcare i campi della Serie A. Negli ultimi anni sono davvero tanti i campioni che hanno vestito la maglia azzurra e nella memoria dei tifosi partenopei resterà indelebile il ricordo della squadra che ha vinto lo scudetto nella passata stagione.

Prima di loro, però, ci sono almeno due cicli che hanno fatto innamorare i tifosi azzurri. Il primo è quello del “Sarrismo” dove il Napoli ha espresso un gioco fenomenale e ha sfiorato lo scudetto nella stagione 2017-18. Prima di loro ancora, però, c’è stato un Napoli che probabilmente incarnava ancora di più la napoletanità.

Si tratta ovviamente del primo Napoli di Walter Mazzarri, quello dei tre tenori Marek Hamsik, Edinson Cavani e Ezequiel Lavezzi. Un Napoli, probabilmente più operaio, ma che ha fatto sognare un’intera città in Italia e in Europa. Un Napoli che non mollava mai e che per la prima volta dai tempi di Maradona ha fatto credere ai tifosi azzurri che la vittoria dello scudetto fosse possibile. Il trionfo dello scorso hanno, senza dubbio, affonda le sue radici proprio in quel Napoli.

Buone notizie per Lavezzi: prima apparizione in pubblico

Come detto, il primo Napoli di Walter Mazzarri era certamente più operaio, ma non mancavano certamente giocatori dall’elevato tasso tecnico. Tra questi c’è sicuramente il Pocho Lavezzi, idolo dei napoletani.

Dopo il ritiro dal calcio, le ultime settimane dell’ex numero 22 azzurro sono state molto turbolente. Ora, però, sembrano esserci i primi sprazzi di normalità per l’ex calciatore argentino. Lavezzi, infatti, si è mostrato per la prima volta la pubblico dopo il ricovero volontario di inizio gennaio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, che segue da vicino la vicenda di Lavezzi, il Pocho è andato ad assistere suo nipote, Augustin Lavezzi durante una partita di calcio.

Un’ottima notizia dopo il ricovero in una clinica di igiene mentale a Buenos Aires per curare la sua ipomania, un disturbo della psiche che coinvolge l’umore.

La notizia era arrivata all’inizio dell’anno e dopo il suo ricovero non erano più arrivati aggiornamenti. Ora, pare che Lavezzi stia meglio e posso tornare a godersi un po’ della normalità che gli è mancata soprattutto da quando ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.