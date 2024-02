Coppa d’Africa, delusione tremenda per Osimhen: il risultato tra Nigeria e Costa d’Avorio

La Nigeria di Victor Osimhen cade in finale contro la Costa d’Avorio. L’attaccante del Napoli va ko per 2-1.

Allo stadio Alassane Ouattara’ di Ebimpé di Abidjan si è tenuto l’ultimo atto della 34esima edizione della Coppa d’Africa, che ha visto la Nigeria dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, contro la Costa d’Avorio. La nazionale del centravanti azzurro è approdata in finale dopo aver eliminato a fatica il Sudafrica, andato ko ai rigori. Così come la Nigeria, anche la Costa d’Avorio ha sudato e non poco per aggiudicarsi il pass per la fase conclusiva dell’ambita competizione africana, imponendosi di misura contro la Repubblica Democratica del Congo.

Quella andato in scena in finale tra Nigeria e Costa d’Avorio è stato un vero e proprio remake dell’incrocio avvenuto tra le nazionali in questione. Prima della sfida in finale, le due formazioni si sono già sfidate nella fase a gironi il 18 gennaio. Ad avere la meglio fu la squadra di Victor Osimhen, grazie alla rete messa a segno da un volto ben noto al campionato di Serie A, Troost-Ekong, calciatore ex Udinese e Salernitana.

Sono stati diversi i calciatori del calcio italiano coinvolti in causa in occasione della finale di Coppa d’Africa. Oltre a Victor Osimhen, nella Nigeria sono stati chiamati in causa Chukwueze del Milan e Lookman dell’Atalanta. Nella Costa d’Avorio, invece, erano presenti Kouame della Fiorentina e Ndicka della Roma, senza dimenticare Singo (ex Torino) e Kessié (ex Milan).

La Nigeria di Osimhen crolla in finale: la Coppa d’Africa va alla Costa d’Avorio

Mentre il Napoli di mister Walter Mazzarri continua ad arrancare in campionato, questa sera l’attaccante azzurro Victor Osimhen è sceso in campo con la sua Nigeria per la finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio. A rompere gli indugi della finale è stata proprio la formazione del centravanti partenopeo. La Nigeria si porta in vantaggio con il gol dell’ex Udinese e Salernitana Troost-Ekong, vantaggio che dura fino all’intervallo. Il volto noto al campionato di Serie A aveva già punito la Costa d’Avorio nella fase a gironi.

Nella ripresa, con forza e determinazione, la Costa d’Avorio decide di salire in cattedra, ribaltando l’economia del match. Al minuto 62, la squadra capitanata da Kessié agguanta il pareggio. A rimettere il match in equilibrio è proprio il centrocampista ex Milan, autore di un colpo di testa da centro area. Kessié suona la riscossa, lanciando la sua Costa d’Avorio verso la vittoria finale della Coppa d’Africa.

Nel rush finale, infatti, la Nigeria di Victor Osimhen cede il passo, incassando il gol dell’1-2. A consegnare l’ambito trofeo alla Costa d’Avorio è Haller, che chiude i giochi all’82esimo siglando il gol vittoria.