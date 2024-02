Primvaera, che vittoria per il Napoli: il risultato della gara contro il Bari

Ottime notizie per gli azzurrini di Andrea Tedesco. Vittoria fondamentale contro il Bari in Primavera 2: il risultato.

Il Napoli sta faticando più del previsto in questa stagione. Gli azzurri di Walter Mazzarri sono al settimo posto in classifica e stanno provando a risalire la classifica per guadagnarsi un posto tra le prime quattro che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. In realtà, c’è la possibilità di qualificarsi anche arrivando quinti qualora l’Italia riuscisse a mantenere una tra le prime due posizioni del ranking, cosa che al momento sta riuscendo.

Gli azzurri, però, non possono fare calcoli. A Di Lorenzo e compagni, infatti, serve solamente puntare a vincere ogni partita a partire da domani sera quando sfideranno il Milan di Stefano Pioli a San Siro.

Chi è meno in difficoltà in questa stagione, invece, sono gli azzurrini di Andrea Tedesco. Nella giornata di oggi è arrivata un’altra vittoria fondamentale per la classifica.

Napoli Primavera, vittoria contro il Bari: risultato e classifica

Il Napoli di Andrea Tedesco ha giocato nella giornata di oggi la trasferta a Bari. Un match importante per la classifica degli azzurrini che si è concluso nel migliore dei modi.

I giovani azzurri, infatti, hanno trionfato con il risultato di 4-1 a Bari. In rete sono andati Vigliotti, autore di una doppietta, Lorenzo Russo che ad inizio stagione è stato aggregato più volte alla prima squadra, e di Lorusso.

La classifica di Primavera 2, ora, sorride agli azzurrini. Il Napoli, infatti, è salito al quarto posto in classifica in attesa di Perugia e Entella che hanno ancora una partita in meno. Con il quarto posto, gli azzurrini sono in piena zona playoff che garantirebbe loro la possibilità di giocarsi la promozione in Primavera 1.

Lo scorso anno, complici gli addi di giocatori cardine della primavera come Ambrosino e Cioffi, gli azzurrini, allora allenati da Nicolò Frustalupi, sono retrocessi in Primavera 2. Quest’anno con Andrea Tedesco, la musica sembra cambiata e le speranze di vedere il Napoli risalire di categoria ci sono.