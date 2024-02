Milan-Napoli, il pronostico sorprende tutti: c’entra Geolier

Geolier non sta vivendo un Sanremo tranquillo dopo la vittoria di ieri sera: il pronostico di Milan-Napoli scatena la polemica sul cantante.

Ormai da martedì l’Italia è ferma per assistere alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La gara canora più famosa d’Italia non sta certamente deludendo le attese. Da quattro serate, infatti, Amadeus riesce ad imporsi con oltre il 60% di share.

Il lavoro nel corso degli anni da parte di Amadeus è stato spettacolare. Il presentatore nato a Ravenna è riuscito a modernizzare il format e tutto il contesto circostante permettendo ai più giovani di avvicinarsi al Festival.

Anche la scelta dei cantanti in gara ha permesso al Festival di Sanremo di trovare nuova linfa tra i giovani. Amadeus, infatti, ha spinto molto in tal senso e permettendo anche ad artisti che si avvicinano maggiormente ai gusti musicali delle nuove generazioni di calcare il palco dell’Ariston.

Napoli-Milan, il pronostico fa discutere: c’entra Geolier

Da ieri sera, però, l’Italia è divisa. Nella serata di ieri, la gara è stata messa in stand by per lasciar spazio alla serata delle cover. Tanti artisti hanno duettato con artisti di spessore elevatissimo come Roberto Vecchioni, Riccardo Cocciante e Skin.

La vittoria, alla fine è andata a Geolier e questo ha scatenato moltissime polemiche prima all’Ariston dove diverse persone hanno abbandonato il teatro in segno di protesta e poi sui social.

Anche Tancredi Palmeri, noto giornalista di Sportitalia, non è apparso sicuramente contento della vittoria di Geolier e ha esternato tutta la sua delusione sui social.

Di seguito il tweet:

Le vittoria di Sanremo di Geolier contro lo strapotere del nord che ha in odio la supremazia intellettuale di Napoli, può dare anche una spinta inaspettata al Napoli di Mazzarri in casa del Milan? Molti punti in comune, nessun traguardo è precluso alla passione dei napoletani”.

Molti punti in comune, nessun traguardo è precluso alla passione dei napoletani — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 10, 2024

Un commento destinato a scatenare diverse polemiche quello di Palmeri. Il noto giornalista di Sportitalia ha provato ad usare un po’ di ironia dopo la vittoria di Geolier e lanciandosi in un pronostico su Milan-Napoli che si giocherà domani sera.

Il Napoli proverà sicuramente a portare a casa tre punti fondamentali per la corsa alla qualificazione in Champions League. La vittoria di Geolier di ieri sera, però, non c’entrerà ovviamente nulla e ha lasciato spazio solo a una moltitudine di commenti razzisti sui social e non solo come affermato dallo stesso Rosario Fiorello nella giornata di oggi.