Geolier risponde al pubblico di Sanremo: le parole dopo i fischi

Non si placano le polemiche a Sanremo per la vittoria di Geolier nella serata delle cover. Il cantante napoletano ha voluto rispondere alle critiche.

L’Italia sta vivendo uno degli eventi che hanno fatto la storia del paese. Il Festival di Sanremo, infatti, è arrivato alla sua 74esima edizione. Grazie al lavoro di Amadeus, il Festival è tornato in auge negli ultimi anni dopo che per diverso tempo aveva perso l’attenzione mediatica di molti, soprattutto tra i giovani. Quest’anno, invece, lo share tra i giovani ha toccato addirittura l’80%.

A sostenere questo dato c’è ovviamente la presenza in gara di artisti più vicini ai gusti musicali dei giovani come Rose Villain, La Sad e anche Geolier.

L’artista napoletano ieri sera ha trionfato nella serata delle cover con un medley intitolato “Strade” in compagnia di Guè Pequeno, Luché e Gigi D’Alessio. La vittoria di Geolier, però, ha fatto storcere il naso a molti che reputavano Angelina Mango la vincitrice per la sua interpretazione de “La Rondine”, canzone del padre Pino Mango.

Al momento della proclamazione, infatti, il teatro Ariston si è scatenato con moltissimi fischi e alcuni hanno addirittura lasciato il teatro.

Nella giornata di oggi, Geolier è tornato sulla sua esibizione dopo i fischi dell’Ariston.

Vittoria a Sanremo, Geolier risponde ai fischi del pubblico

Geolier ha vinto grazie al televoto, ma anche grazie ai voti della sala stampa e della giuria delle radio. Dopo i fischi, il cantante napoletano è tornato sul palco per ricantare il medley e di certo non è stato un momento positivo per lui.

Nella giornata di oggi, il 23 enne napoletano è tornato proprio sulla sua esibizione.

Di seguito quanto evidenziato:

“È stata l’esibizione più brutta della mia vita. Soprattutto perché mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri”.

Geolier, poi, ha parlato anche in conferenza stampa. Il rapper ha tenuto a specificare come anche lui si sia emozionato nel sentire la performance di Angelina Mango e ha parlato anche della reazione di sua madre.

Di seguito le sue parole: