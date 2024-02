Fiorello si espone: “C’è razzismo, a questo punto viva Geolier!” (VIDEO)

Continua a far discutere la vittoria di Geolier alla serata delle Cover al Festival di Sanremo: bordata di Fiorello.

Una settimana speciale quella che sta vivendo l’Italia. Il Festival di Sanremo, infatti, è arrivato alla sua 74esima edizione. Questa sera al teatro Ariston di Sanremo si terrà la finale del Festival dove trionferà uno tra i trenta artisti in gara.

Quella di stasera sarà anche l’ultima serata di Amadeus e Fiorello a Sanremo, dopo che il duo si era insediato all’Ariston ben 5 anni fa. Il bilancio per entrambi è più che positivo. Amadeus, in particolare, in qualità di direttore artistico del Festival, è riuscito a riavvicinare il pubblico ad un evento che sembrava ormai “vecchio” ai più. In particolare, i giovani si sono avvicinati sempre più al Festival grazie alle numerose iniziative social come il Fanta Sanremo e alla presenza di cantanti più vicini ai gusti musicali delle nuove generazioni.

Tra questi c’è ovviamente anche Geolier che ieri sera ha trionfato nella serata delle cover con un Medley intitolato “Strade” in compagni di Guè Pequeno, Luchè e Gigi D’Alessio. La sua vittoria ha scatenato molte polemiche ed è arrivata la risposta piccata anche del co-conduttore di questa sera Fiorello.

Vittoria Geolier: Fiorello si espone sulle polemiche

Le polemiche sono impazzate in tutta Italia dopo la vittoria di Geolier ieri sera. Sui social e non solo, purtroppo, si è scatenata una forte ondata di razzismo nei confronti dei napoletani.

Alcuni hanno provato a minimizzare la cosa discostandosi da tale affermazione, ma Fiorello, co-presentatore di questa sera è uscito allo scoperto.

Di seguito quanto evidenziato:

Secondo te c’è una forma di razzismo strisciante nei confronti di Geolier con la storia che è di Napoli?

“Si assolutamente, questa cosa c’è e si avverte. Purtroppo è sempre successo e si prova a combattere questa cosa qui. Succede a livello sportivo, succede nello spettacolo ed è veramente brutto. Come ha detto Amadeus, vedere che la gente si alza è bruttissimo. Può non piacere, ma bisogna essere “sportivi”. Ma che vuol dire che ti alzi e te ne vai? Questa è stata una cosa veramente brutta. A sto punto, sai che ti dico? Viva Geolier!”.

Parole durissime da parte di Fiorello nei confronti dei presenti all’Ariston che hanno dato veramente un pessimo spettacolo al momento della pubblicazione della classifica finale della serata delle cover.

Di seguito il video: