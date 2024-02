Bari, la protesta anti-De Laurentiis arriva a Roma: il messaggio è chiaro

Non si placa a polemica tra la piazza di Bari e la famiglia De Laurentiis dopo le ultime uscite del patron del Napoli: nuovo striscione esposto in città.

Non sono certamente giorni facili per la famiglia De Laurentiis. Le parole di Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di mercoledì hanno mandato su tutte le furie i tifosi del Bari.

Anche Luigi De Laurentiis si è discostato dalle parole del padre rivendicando la sua autonomia nella gestione del Bari e come la squadra pugliese non sia seconda a nessuno. Nei pensieri del figlio di De Laurentiis, infatti, al primo posto c’è solo il Bari.

I tifosi baresi sono insorti dopo le parole di Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi e la polemica non intende placarsi.

Bufera su De Laurentiis: nuovo striscione a Bari

Mercoledì mattina, Aurelio De Laurentiis ha tenuto una lunga conferenza stampa per spiegare meglio la situazione che sta vivendo il Napoli in questa stagione.

Nel corso della lunga conferenza, De Laurentiis ha parlato anche del Bari, l’altra squadra del gruppo FilmAuro. Il patron azzurro ha etichettato i biancorossi come la “seconda squadra del Napoli“. Questo ha mandato su tutte le furie la tifoseria del Bari che hanno iniziato a esporre striscioni in città.

Secondo quanto riportato da Repubblica, pare che la polemica non si sia ancora conclusa. I tifosi del Bari, infatti, hanno esposto un altro striscione contro De Laurentiis. Lo striscione, però, non è stato esposto a Bari, bensì a Roma, città sede della FilmAuro.

Di seguito quanto evidenziato:

“Baresi secondi a nessuno”.

Una nuova polemica, dunque, per la famiglia De Laurentiis. Dopo il frastuono mediatico delle prime ore, infatti, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, aveva provato a chiedere scusa nei confronti dei tifosi che si erano sentiti offesi dalle sue parole e aveva spiegato come queste fossero state mal interpretate.

Per De Laurentiis, dunque, dopo l’ottima stagione scorsa, con lo scudetto a Napoli e la promozione sfiorata con il Bari, questa stagione è totalmente da dimenticare.

Il Napoli è in enorme difficoltà in Serie A, mentre il Bari non sta ripetendo quanto di buono ha fatto lo scorso anno. Nel corso della stagione, infatti, sono state molteplice le polemiche da parte della tifoseria pugliese che da diverso tempo chiede a gran voce la cessione societaria da parte della famiglia De Laurentiis.

In questa stagione, inoltre, sono ben tre gli allenatori che si sono seduti sulla panchina del Bari a dimostrazione di come i De Laurentiis stiano facendo molta fatica in terra pugliese.