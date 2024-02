Novità da Castel Volturno su Milan-Napoli: la notizia riguarda Mazzarri

Grande attesa in città per la prossima sfida di Serie A contro il Milan: il Napoli vuole continuare l’operazione rimonta.

Non sarà una partita sicuramente decisiva per le sorti dell’una o dell’altra compagine, ma sicuramente il big match della prossima giornata di campionato di Serie A tra Milan e Napoli (in programma per domenica, 11 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio San Siro di Milano, ndr) può dare delle indicazioni importanti. La squadra di Walter Mazzarri, reduce dalla vittoria contro il Verona, intende continuare l’operazione rimonta, per cercare di avvicinarsi sempre più alla zona Champions League, obiettivo divenuto di vitale importante per programmare il futuro del club partenopeo.

Contro i rossoneri, gli azzurri hanno la possibilità di poter portare a casa un risultato prestigioso su un campo molto complicato, ma è chiaro che l’attuale stato di forma dei campioni d’Italia in carica (non ancora convincente, in tutto e per tutto) induce a un cauto ottimismo dalle parti di Castel Volturno, dove continua il lavoro di Mazzarri e il suo staff per preparare la squadra all’incrocio contro la squadra di Stefano Pioli, finito a sua volta al centro dei rumors di mercato nelle ultime ore. Proprio da Castel Volturno – dove la squadra si ritrova oggi per allenarsi – arrivano novità in vista della vigilia del big match: il tecnico di San Vincenzo, infatti, non parlerà nella consueta conferenza stampa di vigilia a ridosso della sfida contro il Diavolo.

Ultime calcio Napoli, niente conferenza per Mazzarri: quando parlerà il tecnico

Stando a quanto viene fatto sapere da Castel Volturno in mattinata, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri non parlerà nella consueta conferenza stampa di vigilia, in vista della sfida contro il Milan.

Una conferma a quanto già pre annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso dell’incontro con la stampa antecedente al match contro l’Hellas Verona, partita della precedente giornata di campionato, spiegando che la volontà di non tenere la conferenza di vigilia è legata alla volontà di mantenere la squadra isolata da ogni distrazione.

Per conoscere quale sarà il punto di vista del tecnico azzurro, bisognerà dunque aspettare l’immediato pre partita di Milano (oltre che il post), con l’allenatore che parlerà ai microfoni di DAZN. Concentrazione massima (con l’intento, magari, di offrire quanti meno punti di riferimento agli avversari) in vista di una partita che può dare un segnale importante in ottica lotta Champions League, per cui il Napoli può sicuramente coltivare ancora speranze e aspettative.