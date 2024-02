Allenatore Napoli, avanza un nome a sorpresa: “Piace da un anno”

Avanza una nuova ipotesi per quello che potrebbe essere il nuovo nome che sostituirà Mazzarri sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione

Siamo entrati ufficialmente nel weekend della 24 esima giornata del campionato di Serie A. Turno che vedrà ben due big match, abbastanza importanti ai fini della classifica. Domani alle 18 ci sarà la sfida all’Olimpico tra Roma e Inter. I nerazzurri, sempre più vicini alla conquista della seconda stella, vogliono fare i tre punti anche contro la nuova Roma di Daniele De Rossi.

Domenica sera invece tutta la scenografia sarà riservata a Milan-Napoli. I partenopei sfideranno i rossoneri a San Siro in una complicata trasferta. Tra le big 7 del campionato di Serie A, quest’anno il Napoli ha vinto soltanto con l’Atalanta, in quello che era l’esordio di Walter Mazzarri sulla panchina. Pareggio contro la Lazio e contro il Milan al Maradona, poi tutte sconfitte in altrettanti scontri decisivi. Un dato che certamente il tecnico toscano vorrà cambiare, questo, e per farlo servirà conquistare i tre punti contro i rossoneri.

Recuperi importanti per Walter Mazzarri per questa delicata trasferta. Nella giornata di ieri, a Castel Volturno Politano, Zielinski, Meret e Olivera hanno svolto una parte dell’allenamento in gruppo. Più probabile il solo recupero di Politano che ha svolto l’intera sessione in gruppo. Si avvicina il ritorno di Natan, già ampiamente recuperato la settimana scorsa. Spetterà a Mazzarri decidere se schierarlo dal 1′ contro il Milan.

Una nuova suggestione per la panchina

Milan-Napoli non potrebbe essere soltanto una delle sfide di cartello della 24 esima giornata. Sappiamo che il Napoli è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. Una permanenza di Walter Mazzarri, anche per l’anno prossimo, sembra verosimilmente difficile e allora ecco che spunta un altro nome. Come riportato dal Corriere dello Sport e da il Mattino, De Laurentiis potrebbe essere suggestionato da Stefano Pioli come prossimo tecnico del Napoli.

Sappiamo che l’attuale allenatore del Milan non è sicuro della permanenza a Milanello anche per la prossima stagione. In leggera rottura con i tifosi rossoneri, potrebbe chiudere la sua avventura al Milan dopo 4 stagioni e mezzo. Così come spiegato dalla stampa quotidiana, Aurelio De Laurentiis è interessato a Pioli dalla partita dei quarti di finale di Champions della scorsa stagione. Ne ha apprezzato la duttilità, la capacità di mandare ko una squadra, sulla carta, più forte del Milan.

Insomma il match di domenica sera potrebbe essere anche luogo di incontro tra la dirigenza partenopea e Pioli, che resta un osservato speciale.