Sanremo, tutta Napoli fa il tifo per Geolier: si unisce anche l’account di Maradona (FOTO)

Arrivano a sorpresa gli auguri nei confronti di Geolier. Il rapper napoletano omaggiato sui social anche dal profilo di Maradona.

Ha fatto scalpore in tutta Italia nonché gioire l’intera Napoli la notizia della partecipazione di Geolier al Festival di Sanremo 2024. “Ij p me tu p te“, il nome del brano con la quale Emanuele Palumbo si è presentato sul palco dell’Ariston, spingendo addirittura Amadeus a cambiare il regolamento della competizione “Perché la canzone di Geolier è in napoletano? Perché mi piaceva molto e ho riscritto il regolamento apposta“, le parole del Direttore Artistico in risposta alle critiche. Il sogno del rapper di Secondigliano dunque continua, con un particolare omaggio giunto addirittura dal profilo Instagram del compianto Diego Armando Maradona.

Maradona omaggia Geolier, spunta la storia Instagram

Un’apparizione senza precedenti quella di Geolier sul palco dell’Ariston, presentando al Festival di Sanremo una canzone quasi completamente in dialetto napoletano. Una scelta in grado di portare molto scalpore attorno alla competizione, alla quale il rapper si è presentato in complete vesti azzurre. L’apparizione sul green carpet con indosso una tuta brandizzata SSC Napoli è ormai storia, così come la collezione creata dal club proprio in collaborazione con Geolier, ad oggi in vendita sullo store ufficiale degli azzurri.

Insomma, un periodo più che florido per il cantante di Secondigliano, cui supporto di tutta la città partenopea è pronto a liberarsi nell’aria per tutta la settimana targata Sanremo. E non solo, perché lo stesso Geolier sarebbe stato incredibilmente raggiunto da un augurio speciale. “In bocca a lupo per Sanremo“, quanto apparso d’improvviso nelle storie Instagram del profilo di Diego Armando Maradona. Un’iniziativa davvero da brividi ad opera degli agenti e della famiglia del compianto fenomeno argentino, che anche dall’alto ha avuto modo di schierarsi al fianco di Napoli e dei napoletani.

Geolier-Maradona. un legame ben stabile a Napoli

Potrebbero essere tanti gli elementi che avrebbero spinto l’entourage di Maradona a compiere tale omaggio nei confronti di Geolier. Per cominciare, il brano tributo contenuto nell’ultimo album del rapper “Il Coraggio dei Bambini“, denominato proprio “MARADONA“. Si passa quindi alla totale ammirazione del cantante verso il fenomeno argentino, dato che spesso l’originario di Secondigliano ha utilizzato la magica maglia del 1987, con impresso l’iconico numero 10, come amuleto nel corso di concerto vari, ad esempio lo scorso 1° maggio a Roma. Infine, l’appartenenza a quei colori azzurri, a quella città e a quel popolo che potrebbe aver trovato, in un periodo simile, un nuovo rappresentante e un nuovo eroe, pronto a portare l’essenza partenopea in giro per l’Italia. Geolier e Maradona, dunque, mai così simili.