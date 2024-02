Prossima squadra Conte, parla il suo vice: svelata la volontà del tecnico

Conte-Napoli. Un binomio, un sogno, uno scenario di mercato reso forse possibile dalle ultime parole di Stellini, vice del tecnico salentino.

Un doppio incontro di cartello attende il Napoli di Walter Mazzarri nei prossimi dieci giorni. Gli azzurri saranno infatti chiamati ad affrontare nel giro di 10 giorni il Milan in campionato nonché il Barcellona in Champions League, per quelle che rappresentano due sfide fondamentali per il futuro dei partenopei. All’ombra del Vesuvio bisogna infatti salvare la stagione, tentando di centrare il quarto posto nonché un’insperata qualificazione ai Mondiali per Club 2025, che quantomeno permetterebbero alle casse societarie di sostenere gli investimenti per la prossima stagione.

Stagione, questa, dove in casa Napoli è attesa se non pretesa una rinascita dalle ceneri, che potrebbe vedere fra i protagonisti addirittura la figura di Antonio Conte in panchina. Le parole in merito al tecnico hanno quindi sorpreso l’opinione pubblica.

Conte vuole tornare in panchina, le parole di Stellini

Dopo una stagione e mezzo di pausa, sembrerebbe esser giunto il tempo per il ritorno di Antonio Conte sulla panchina di uno dei principali club europei. Lasciarsi alle spalle la brutta esperienza in casa Tottenham appare infatti la missione numero uno del tecnico salentino, che fra le tante pretendenti avrebbe visto più volte affacciarsi il Napoli. La compagine azzurra è stata quindi attratta, dopo i colloqui e i primi rifiuti avvenuti a gennaio, dalle parole odierne circa il mister, arrivate ai microfoni di CusanoTV.

Qui è infatti intervenuto Cristian Stellini, suo vice allenatore, espostosi così sulla voglia dell’ex Juventus di rimettersi in carreggiata. “Antonio ha voglia di tornare in panchina“, le prime parole dell’aiuto-tecnico. “Dipenderà molto dal progetto che gli verrà offerto. Lui è stato chiaro, vuole degli stimoli in particolari come in passato. Parliamo comunque di un allenatore che da sempre il 110% sulla panchina“, la conclusione di Stellini.

Torna Conte, il focus sulle possibili squadre e sul Napoli

Dopo tali dichiarazioni, resta dunque solo da capire quale sarà il progetto che maggiormente attirerà a se Conte. Napoli, Roma e Juventus le squadre italiane apparse principalmente interessate all’allenatore negli ultimi mesi, sebbene lo scenario abbia conosciuto qualche ribaltone. Ad oggi, in Italia, in pole position parrebbe esserci infatti il Milan, cui cammino con Pioli è sempre più vicino al termine. Da non sottovalutare quindi la pista Barcellona, pronta a rimanere orfana di Xavi a fine stagione. Insomma, tante ipotesi cominciano a muoversi in orbita Conte, cui news preannunciano di scaldarsi nei prossimi mesi.