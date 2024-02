Osimhen vince con la sua Nigeria: quando si giocherà la finale di Coppa d’Africa

Semifinale thriller per Victor Osimhen in Coppa d’Africa. Nigeria-Sudafrica è storia: il risultato della sfida dopo 120 minuti.

Una semifinale thriller per Victor Osimhen e per il Napoli quella vissuta quest’oggi dalla Nigeria. Alle ore 18 odierne ha infatti avuto inizio la sfida fra la Nazionale verde e il Sudafrica, sorpresa della competizione in grado di eliminare il Marocco ai calci di rigore. Un penultimo atto da brividi, quindi, in Coppa d’Africa, scialbo per i primi 60 minuti d’incontro e poi esploso d’improvviso in seguito a una giocata proprio di Victor Osimhen.

Il nigeriano ha infatti costretto al fallo la difesa avversaria concedendo, al minuto numero 67, un calcio di rigore provvidenziale per i suoi, trasformato in maniera impeccabile dall’ex Udinese Troost-Ekong. Poco dopo, lo stesso Osimhen ha quindi siglato la rete del 2-0 che sembrava poter spedire la Nigeria in finale di Coppa d’Africa, ma l’urlo dell’attaccante è stato strozzato in gola da un fallo avvenuto a inizio azione. Ciò, in seguito a un controllo VAR, ha quindi portato sul dischetto il Sudafrica, cui 1-1 è stato firmato da Mokoena. Non sono quindi bastati ulteriori 7 minuti si recupero a sbloccare nuovamente la gara, giunta così ai tempi supplementari, dove le sorti della Nigeria di Osimhen sono state decise.

Nigeria-Sudafrica, dopo i supplementari si va ai rigori

Il pareggio maturato nel finale dei tempi regolamentari, ottenuto da una parte e subito dall’altra, ha inciso notevolmente sull’andazzo del primo tempo supplementare dell’incontro. 15 minuti scialbi si sono infatti susseguito alle emozioni di cui sopra nel finale, con l’1-1 che ha quindi retto fino al 105′.

L’unico scossone si è quindi palesato all’intervallo, con l’ingresso di Terem Moffi al posto di Osimhen nella Nigeria. Anche la seconda parte dei tempi supplementari si è però conclusa sul pari, dando vita alla crudele batteria dei rigori. A trionfare, qui, proprio la selezione nigeriana, cui il solo errore dal dischetto di Ola Aina è stato però graziato dalle occasioni sciupate da Mokoena e Makgopa. Si allunga quindi il percorso nella competizione per Victor Osimhen.

Nigeria in finale, quando l’ultimo atto della Coppa d’Africa

E dunque, dopo tanti scossoni e numerosi colpi di scena, la Nigeria è la prima finalista della Coppa d’Africa 2024. Neanche il tempo di festeggiare però, che Victor Osimhen e compagni si sintonizzeranno sulla seconda semifinale di serata, fra i padroni di casa della Costa d’Avorio e il DR Congo. La vincitrice sfiderà quindi i nigeriani nell’ultimo atto della competizione, previsto alle ore 20 di domenica 11 febbraio. Appena 45 minuti prima, quindi, del calcio d’inizio di Milan-Napoli.