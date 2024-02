Nigeria-Sudafrica, succede di tutto: che beffa per Osimhen

Beffa pazzesca per Victor Osimhen in Coppa d’Africa. Nigeria a un passo dalla finale, bomber del Napoli protagonista assoluto.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan di Stefano Pioli alle ore 20.45 di domenica 11 febbraio, in un match che regalerà sicuramente tante emozioni ma ancora pesanti assenze nelle fila degli azzurri. Fra questi, il solito Victor Osimhen, mai troppo presente nella sua esperienza partenopea nei match contro i rossoneri e cui avventura in Coppa d’Africa si è arricchita da poco di un ulteriore tassello. Assoluto colpo di scena, infatti, nel corso di Nigeria-Sudafrica, in grado di regalare spettacolo nei minuti finali dell’incontro. Protagonista, sia in positivo che in negativo, proprio il bomber del Napoli.

Nigeria-Sudafrica ai supplementari, Osimhen protagonista assoluto

Si è svegliata d’improvviso la sfida fra Nigeria e Sudafrica, prima semifinale di Coppa d’Africa 2024. In quel della Costa d’Avorio infatti, le due formazioni si sono sfidate con in palio il primo posto da finalista nella competizione continentale, chiudendo però il primo tempo nonché gli iniziali 67 minuti di gioco con uno scialbo 0-0.

Poi, il lampo, il colpo di genio, la giocata di Victor Osimhen in grado di regalare un rigore alla Nigeria, portata in vantaggio dall’impeccabile trasformazione dagli undici metri dell’ex Serie A Troost-Ekong. 20 minuti dopo, quindi, l’inizio del thriller, con il raddoppio proprio dell’attaccante del Napoli annullato a causa di un fallo a inizio azione, in grado di assegnare però un penalty a tempo scaduto al Sudafrica. Mokoeana dal dischetto emula quindi l’ex centrale di Udinese e Salernitana riportando la sfida sull’1-1, regalando ai tifosi neutrali altri 30 minuti di spettacolo ma soprattutto privando la Nigeria di una finale che sembrava ormai conquistata. Quando tutto sembrava perduto, ecco incombere sull’incontro l’ombra dei tempi supplementari, che per Osimhen e compagni sanno irrimediabilmente di beffa.