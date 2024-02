Milan-Napoli, Mazzarri si copre: escluso un co-titolare, ecco chi gioca

Milan-Napoli, Mazzarri sta valutando un nuovo cambio di formazione per il big match di domenica: le ultime news

Il Napoli tornerà in campo domenica sera. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio e la vittoria in extremis contro il Verona, gli azzurri sono attesi da un big match.. L’avversaria del Napoli sarà il Milan di Pioli, a San Siro. Per gli azzurri si tratta di un’occasione importante per guadagnare punti ed avvicinarsi sempre più alla top four, valida per l’accesso alla prossima Champions League, che in ogni caso rimane la priorità del Napoli. Sarà anche l’occasione per vedere nuovamente all’opera i nuovi acquisti dell’ultimo calciomercato invernale Ngonge, Mazzocchi, Dendoncker e Traorè.

Contro il Verona Mazzarri è tornato ad utilizzare il 433, preferendolo al 3421, soluzione tattica che ha invece utilizzato in Supercoppa e contro la Lazio. Il mister degli azzurri aveva anticipato, qualche tempo fa, che non c’è mai stata la volontà di accantonare del tutto la difesa a quattro. La volontà del tecnico è quella di rendere la formazione quanto più camaleontica possibile, di modo da potersi adattare al meglio alle diverse caratteristiche degli avversari. Dunque, contro il Milan, Mazzarri è pronto a regalare una nuova sorpresa di formazione.

Milan-Napoli, novità di formazione: Mazzarri studia un cambio in difesa

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport il tecnico starebbe valutando di cambiare nuovamente modulo. Rispetto alla gara contro il Verona il Napoli potrebbe tornare con la difesa tre, rivedendo dunque il 3421 visto in Supercoppa e contro la Lazio.

A centrocampo sarà Cajuste, con ogni probabilità, ad essere escluso dall’undici titolare. Quindi il centrocampo a due sarà formato dal rientrante Anguissa e da Lobotka.

Ad incidere sulla decisione anche l’espulsione di Mario Rui, che dovrà saltare per diffida il big match di San Siro, in seguito ad un cartellino giallo rimediato contro il Verona. Secondo il quotidiano il posto sulla fascia sinistra sarà preso da Mazzocchi, a destra invece Di Lorenzo svolgerà il ruolo di esterno a tutta fascia. Mentre in difesa sarà Ostigard ad aggiungersi ai due centrali, oramai titolari, Rrahmani e Juan Jesus.

In attacco invece è vivo il ballottaggio a tre tra Raspadori, Simeone e Ngonge per un posto al centro dell’attacco. Al momento però è in vantaggio l’argentino. A completare il reparto i soliti Politano e Kvaratskhelia, che con il 3421 dovranno giocare più all’interno del campo e molto più vicini al terminale offensivo, qualsiasi esso sia.