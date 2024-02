L’ex Napoli torna in Serie A: affare chiuso, firma domani

Torna in Serie A l’ex Napoli, criticato al momento dell’addio in azzurro ma ben voluto dalla propria nuova piazza. L’accordo è ufficiale.

Il calciomercato invernale in Serie A è ormai finito da una settimana, lasciando nuovi innesti e nuovi beniamini in tutte le piazze del campionato italiano. Lo sa bene il Napoli, che nel corso della sessione ha abbracciato all’ombra del Vesuvio ben 4 profili, quali Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker. Innesti pronti a portare nuova linfa vitale alla squadra partenopea, che non sono però stati gli unici movimenti di mercato ad implicare gli azzurri. Un ex calciatore del Napoli ha infatti trovato nuovamente la via della Seria A, approdando a sorpresa alla Salernitana.

Manolas alla Salernitana, che colpo per Sabatini

Non si ferma più uno scatenato Walter Sabatini, che dal suo ritorno alla Salernitana ha incredibilmente messo a segno 2 colpi di mercato dal passato illustre. Per tentare di salvare i granata dal baratro della Serie B infatti, il Direttore sportivo ha deciso di intervenire dalle fondamenta della formazione campana, portando tra i confini di Salerno lo svincolato Jerome Boateng. L’ex Bayern Monaco non sarà però il solo colpo illustre per la difesa della Salernitana, con Filippo Inzaghi che potrà ora contare su una difesa centrale da vero top club.

Ufficiale, infatti, l’acquisto di Kostas Manolas, ex Roma e Napoli rimasto svincolato dopo un’avventura all’Olympiacos e una parentesi sfortunata negli Emirati Arabi Uniti. Capovolgimento di fronte clamoroso, dunque, per la nostra Serie A, dato che il greco sembrava promesso sposo del Verona negli ultimi giorni. Il guizzo di Sabatini è però riuscito a far cambiare idea allo stesso Manolas, che si affaccia nuovamente alla Serie A dopo l’addio al Napoli nel 2022. Da capire ora se tale innesto contribuirà ad un’insperata rimonta in classifica per la Salernitana, cui coppia difensiva Manolas-Boateng è pronta ad ergersi d’innanzi al “Memo” Ochoa.

Salernitana, domani la firma di Manolas

Trovata la totalità degli accordi, Kostas Manolas è pronto a giungere in quel di Salerno nella giornata dell’8 febbraio 2024. Firma e poi annuncio ufficiale per i granata, con il greco che si riaffaccia alla Serie A dopo l’ultima esperienza a Napoli. Dalla Campania alla Campania, dunque, per l’ex Roma, che non concluse al meglio la propria avventura agli azzurri. Il crollo delle proprie prestazioni nella stagione 21/22, e l’addio ad annata in corso nonostante le difficoltà azzurre vissute a quel tempo dai partenopei, misero infatti Manolas sotto una cattiva luce d’innanzi ai tifosi del Napoli.