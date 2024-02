“SSCN x Geolier”: annunciate la collaborazione con l’artista, le t-shirt scatenano il web – FOTO

Novità in casa Napoli per quanto riguarda lo Store. Arriva una maglietta speciale in collaborazione con Geolier in vista di Sanremo.

Il Napoli nelle ultime stagioni ha dato vita a numerose magliette speciali che poi sono state utilizzate anche nel corso della stagione. Gli azzurri, infatti, lo scorso anno crearono diverse special edition tra cui quella di Natale e quella di San Valentino.

Quest’anno, invece, il Napoli ha deciso di ridurre il numero di magliette prodotte. Come edizione speciale, infatti, gli azzurri hanno presentato solo la total black a tema Halloween. I teschi sono i protagonisti della divisa ed è un omaggio alla città di Napoli. Il rimando, ovviamente, è al celebre Cimitero delle Fontanelle.

Nessun altra special edition per gli azzurri in questa stagione. Il Napoli, però, nella giornata di oggi ha comunicato una collaborazione con Geolier che sta scatenando i tifosi azzurri.

Geolier a Sanremo, arriva la maglia in collaborazione con il Napoli

Geolier è uno dei cantanti napoletani più in auge negli ultimi anni. Con le sue canzoni ha fatto cantare interi stadi e quest’anno parteciperà per la prima volta al Festival di Sanremo. Secondo molti il cantante napoletano è addirittura tra i favoriti alla vittoria finale.

Il Napoli e Geolier, per celebrare la presenza del cantante sul palco dell’Ariston, hanno ideato una maglia in collaborazione.

Di seguito le nuove maglie:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato la collaborazione e mostrato il massimo sostegno a Geolier in vista del Festival.

Di seguito il comunicato: