News SSC Napoli, comunicato ufficiale su Zielinski e non solo: la nota

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno contro il Milan: le ultime sulle condizioni di Zielinski e non solo.

La vittoria in rimonta targata Khvicha Kvaratskhelia contro l’Hellas Verona ha risollevato il morale del Napoli che ora occupa il settimo posto a quattro punti dalla zona Champions. Gli azzurri, inoltre, devono recuperare il match contro il Sassuolo che è stato rimandata a causa della trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Oltre agli azzurri, anche l’Atalanta ha una partita in meno, ma i bergamaschi dovranno affrontare l’Inter in piena lotta per lo scudetto. Per il Napoli, dunque, c’è l’occasione di recuperare punti importanti.

Il Napoli può guardare con un certo ottimismo al futuro. Dopo settimane complicate, gli azzurri sembrano un’altra squadra quando scendono in campo e lo si è visto nel primo tempo contro gli “Scaligeri”. Con il rientro di Victor Osimhen dalla Coppa d’Africa, gli azzurri diventano una seria candidata al quarto posto.

Prima del ritorno a Napoli del centravanti nigeriano, però, gli azzurri dovranno affrontare il Milan che nelle ultime uscite ha dimostrato di essere una squadra che non molla mai.

Report allenamento, le ultime sugli infortunati in casa Napoli

In vista del match contro il Milan in programma per il prossimo 11 febbraio, gli azzurri hanno ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club partenopeo ha diramato un comunicato riguardo la ripresa degli allenamenti. Sono solo tre gli azzurri fermi ai box: Zielinski, Meret e Olivera.

Di seguito quanto evidenziato:

Dopo il successo con il Verona, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto torello e riscaldamento in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura di seduta con lavoro aerobico e partitina a campo ridotto. Zielinski, Meret e Olivera hanno fatto allenamento personalizzato in campo.

FONTE: SSC NAPOLI

Buone notizie, dunque, per Walter Mazzarri sul fronte infortuni. Sono solo tre gli azzurri al momento fermi ai box, dopo che nelle scorse settimane c’è stata una vera e propria emergenza.

Tutti e tre, poi, sono già al lavoro sul campo anche se non ancora sono stati aggregati al gruppo squadra. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile convocazione per Zielinski e Meret in vista del Milan anche se entrambi dovrebbero partire dalla panchina.