“Interesse in Ucraina”, è un fenomeno: chi sta seguendo il Napoli

Si parla ancora di mercato in casa Napoli, a causa dell’annuncio da parte dell’agente. L’indiscrezione apre a nuovi scenari azzurri.

Il Napoli è stato senz’altro uno dei club più implicati nel calciomercato invernale, con gli acquisti dei vari Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker. 4 acquisti che hanno senz’altro rivoluzionato la rosa azzurra, che promette di subire nuovi cambi anche in futuro. La cessione di Osimhen sembrerebbe infatti ormai questione di tempo, tanto che l’agente FIFA Vincenzo Morabito ne avrebbe individuato anche il possibile sostituto in Ucraina. La stessa terra e lo stesso campionato dalla quale potrebbe venir fuori un nuovo acquisto da parte del Napoli, con l’indiscrezione che ha senz’altro colpito i tifosi.

Il Napoli pesca in Ucraina, indizi sul possibile nuovo colpo

Le news sul mercato del Napoli sono state enfatizzate quest’oggi dall’annuncio di Vincenzo Morabito, agente FIFA intervenuto ai microfoni di ChiamarsiBomber. Il procuratore ha infatti dipinto l’attaccante Vladyslav Vedat come possibile sostituto del partente Victor Osimhen, dichiarando che i partenopei avrebbero imbracciato una decisione simile non solo a causa del valore del calciatore, che in maglia Dinamo Kiev ha siglato 7 reti e 5 assist in 13 partite.

Secondo Morabito infatti, il Napoli avrebbe ormai stanziato potentemente i propri occhi in Ucraina, dove da qualche anno anche il Girona. Il successo degli spagnoli avrebbe quindi convinto anche gli azzurri ad intraprendere tale strategia, con il principale nome che vien fuori da tale analisi che è dunque quello di Sudakov. Il trequartista è infatti ormai stabile da parecchio sui taccuini di Meluso e De Laurentiis, che avrebbero addirittura tentato di portarlo all’ombra del Vesuvio nel calciomercato di gennaio.

Sudakov, come il Napoli può portarlo in azzurro

Il rifiuto da parte dello Shaktar Donetsk avrebbe però frenato l’entusiasmo azzurro. I prossimi mesi potrebbero però essere fondamentali ai fini della riuscita di tale trattativa, viste le parole di Morabito. Il lavoro in Ucraina degli azzurri potrebbe quindi portare i propri frutti proprio in questo modo. Ricordiamo infatti che, secondo le prime indiscrezioni, a favorire l’arrivo di Sudakov in maglia Napoli potrebbe esserci la qualificazione degli azzurri alla prossima Champions League. Ciò porterebbe infatti ben 50 milioni nelle tasche di De Laurentiis, permettendo quindi al patron dei Campioni d’Italia di aumentare l’offerta da 40 milioni già presentata dal Napoli e, come detto in precedenza, rifiutata dallo Shaktar Donetsk.