Giò Giò Cutolo ricordato a Sanremo, emozione e commozione: anche il messaggio su Napoli è da brividi

Tributo da pelle d’oca nel corso del Festival di Sanremo. L’omaggio al giovane scomparso Giovanbattista Cutolo e le parole sulla città di Napoli.

Era il 31 agosto 2023 quando il ventitreenne napoletano Giovanbattista Cutolo, nato nel 1999, fu ucciso a sangue freddo da un ragazzo di 16 anni in un parcheggio, in seguito ad una lite scoppiata per un errato parcheggio di un motorino. Un caso mediatico in grado di sconvolgere Napoli nonché l’intera Italia, portato addirittura da Amadaus sul palco dell’Ariston. L’omaggio nei confronti di Giò Giò, tra le altre cose musicista, ha commosso il popolo napoletano, toccato anche dalle forti parole del direttore del Festival di Sanremo e di Daniela, madre del giovane scomparso.

Giovanbattista Cutolo a Sanremo, l’omaggio di Amadeus a Napoli

L’edizione del Festival di Sanremo 2024, fra una canzone in gara e l’altra, ha vissuto un momento di commozione generale. Trattasi del tributo e omaggio nei confronti di Giovanbattista Cutolo, ad opera di Amadeus nonché di mamma Daniela. Questo, vista l’indole da musicista dello scomparso Giò Giò, cui passione principale era quella di suonare il corno e cui grande sogno era quello di apparire al teatro Ariston insieme alla propria orchestra.

“L’omicidio di Giovanbattista è successo a Napoli, ma poteva succedere ovunque, perché la violenza non conosce confini“, le parole di Amadeus. “Dedico questi fiori alla vita di mio figlio e alla meraviglia della mia Napoli, che non è solo quanto raccontato in giro“, invece, le parole di mamma Daniela. Sulle note dell’orchestra si è dunque registrato il momento di massima commozione all’interno del teatro Ariston, sceso in campo per la memoria dell’indimenticato e indimenticabile Giovanbattista Cutolo, morto ingiustamente per un futile motivo e per difendere un amico dall’assalto di un giovane criminale.