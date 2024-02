Questa sera inizierà il Festival di Sanremo e tra i cantanti in gara ci sarà anche Geolier: arriva un bel messaggio da parte di Simeone.

Il Napoli ha iniziato ufficialmente oggi la sua settimana di lavoro in vista del big match contro il Milan in programma per domenica sera alle ore 20:45. Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi a Castel Volturno e arrivano buone notizie sul fronte infortunati per Walter Mazzarri. Gli azzurri fermi ai box sono solo tre, ovvero Zielinski, Meret e Olivera e tutti proseguono spediti verso il recupero. Oggi, infatti, hanno svolto lavoro personalizzato in campo. La speranza è di avere, quantomeno in panchina, Zielinski e Meret per la sfida al Milan.

La settimana che porterà a Milan-Napoli, però, non sarà come tutte le altre per i tifosi azzurri. Questa sera infatti, inizierà il 74esimo Festival di Sanremo. I cantanti in gara scelti dal direttore artistico Amadeus sono ben 30 e tra questi c’è anche un napoletano DOC. Si tratta di Geolier che questa sera debutterà sul palco dell’Ariston con la sua “I p’ me, tu p’ te”. I tifosi azzurri, dunque, sono pronti a fare il tifo per lui.

Proprio all’indirizzo del cantante partenopeo è arrivato un bellissimo messaggio da parte del Cholito Simeone.

Geolier a Sanremo, arrivano gli auguri di Simeone

Geolier è uno dei cantanti napoletani più famosi nel panorama mondiale e non solo. La sua presenza a Sanremo sarà supportata dai milioni di fan che lo seguono.

Tra i tanti fan del cantante c’è anche il Cholito Giovanni Simeone che ha voluto mandargli un messaggio a poche ore dal debutto a Sanremo.

Di seguito il video pubblicato dal Napoli sui propri profili social:

“I p’ me, tu p’ te”?

“La canzone di Geolier che presenterà a Sanremo. Gli mando un grande abbraccio e un in bocca al lupo per tutto. Ciao”.

Un messaggio d”auguri da parte del Cholito Simeone che fa da eco alla collaborazioni presentata oggi proprio tra il Napoli e Geolier.

Il club azzurro, infatti, ha lanciato sul proprio store ufficiale una collezione in collaborazione con il cantante napoletano. L’intera collezione è stata disegnata dallo stesso Geolier ed è possibile che il cantante la indosserà nel corso di queste serate a Sanremo.

Geolier, inoltre, è uno dei favoriti per la vittoria finale del Festival e chissà che la spinta del suo popolo e dei tifosi azzurri non possa essere decisiva per vincere l’ambitissimo premio.