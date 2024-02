Elmas pizzicato sui social: “Anche al Lipsia in panchina”, la risposta ai tifosi è imperdibile – FOTO

L’avventura al Red Bull Lipsia non è iniziata nel migliore dei modi per Eljif Elmas: la risposta al tifoso del Napoli è tutta da ridere.

Il mercato di gennaio ha portato tante novità in casa Napoli. Sono diversi i giocatori che hanno iniziato a vestire la maglia azzurra in questa sessione di mercato. Aurelio De Laurentiis, infatti, aveva promesso un mercato corposo per permettere al Napoli di recuperare il tempo perso in estate e di tornare a lottare per la qualificazione in Champions League.

I giocatori che sono arrivati sono ben quattro se si esclude che il quinto, ovvero Matija Popovic, è stato subito girato in prestito al Monza insieme ad Alessio Zerbin.

Oltre ai colpi in entrata, però, diversi giocatori hanno lasciato la maglia azzurra. Tra questi c’è Eljif Elmas, jolly del Napoli di Spalletti che ha trovato sempre meno spazio in questa stagione. Il macedone si è trasferito al Red Bull Lipsia per 25 milioni di euro complessivi di bonus. L’avventura dell’ex numero 7 azzurro, però, in Bundesliga non è partita con il piede giusto.

Elmas in panchina anche al Lipsia: la risposta al tifoso è esilarante

Una costante nella stagione di Elmas potrebbe essere la panchina. Il centrocampista macedone, nonostante abbia lasciato Napoli per trovare più spazio, sta facendo fatica ad inserirsi nel nuovo contesto.

Sui social, un tifoso partenopeo ha fatto notare a Elmas come, nonostante il trasferimento, non abbia trovato ancora lo spazio che chiedeva.

Di seguito quanto evidenziato:

“Tu sei te ne sei andato per fare la panchina e adesso la fai lì al Lipsia”.

Pronta la risposta dell’ex calciatore azzurro che ha voluto ironizzare sulla sua situazione attuale:

“Qui si sta meglio in panchina, per questo sono qui”.

Di seguito il botta e risposta:

Una risposta ironica da parte di Elmas che non è ultimo a questo tipo di uscite sui social. I tifosi azzurri, infatti ricordano come lo scorso anno il macedone postò una storia Instagram in cui era appoggiato ad una panchina dello stadio Maradona con la didascalia: “Il mio primo amore (la panchina)”.

Una scelta per la sua carriera che fino a questo momento non si è rivelata corretta. Elmas, infatti, ha disputato solo 34 minuti con la maglia del Red Bull Lipsia in Bundesliga divisi in ben 4 presenze. Un numero davvero basso per le qualità espresse dal macedone in maglia azzurra e soprattutto paragonato al minutaggio che aveva al Napoli. La speranza è che quando si sarà adattato al calcio tedesco riesca a trovare il campo con maggiore continuità.