Batosta Osimhen per il Napoli, l’annuncio riguarda il rientro dalla Nigeria

La Coppa d’Africa è quasi giunta alla sua conclusione e arrivano novità riguardo il possibile ritorno a Napoli di Victor Osimhen.

Una delle assenze più pesanti in casa Napoli nell’ultimo mese è certamente quella di Victor Osimhen. Il centravanti azzurro, infatti, non è ancora sceso in campo nel 2024 a causa degli impegni con la sua Nigeria in Coppa d’Africa.

Al suo posto è stato scelto Giovanni Simeone che, rispetto a Giacomo Raspadori, ha più qualità e movimenti da prima punta. Il Napoli, però, attende il suo bomber. A confermarlo è stato anche il presidente Aurelio De Laurentiis che nella conferenza stampa di viglia a Napoli-Hellas Verona ha parlato di ripartenza dal 18 febbraio in poi data in cui dovrebbe tornare il numero 9 azzurro.

Proprio a proposito del rientro in Italia di Victor Osimhen, sono arrivate ulteriori novità.

Rientro Osimhen, le ultime sull’attaccante nigeriano

Victor Osimhen è un attaccante formidabile, in grado di reggere il peso dell’attacco da solo. Un giocatore con le sue qualità sarebbe stato fondamentale in Supercoppa quando il Napoli ha deciso di adottare un’impostazione tattica prevalentemente difensiva.

Ora il suo ritorno sembra avvicinarsi, ma ai microfoni di Radio Goal ha parlato il direttore sportivo Malu Mpasinkatu. Il noto ds ha spento ogni speranza ai tifosi azzurri riguardo il rientro anticipato di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano giocherà anche la finale del terzo e quarto posto qualora dovesse perdere in semifinale contro il Sudafrica.

Di seguito le sue parole:

Giocherebbe la finale del terzo e quarto posto?

Assolutamente, il podio è molto sentito in Africa e non vedo perchè Osimhen debba tornare prima a Napoli: altrimenti tutti tornerebbero prima chiedendo permessi. Se la Nigeria dovesse vincere, farebbe un’impresa dato che non vince la Coppa d’Africa da tanti anni: rischia se prende la partita con superficialità contro il Sudafrica. Osimhen in Coppa d’Africa?

“Ha segnato alla prima partita, con un gol del pareggio: con la Costa d’Avorio ha ottenuto un calcio di rigore, poi ha fatto comunque una buona competizione aiutando i compagni, ad esempio il velo per favorire il gol di Lookman. Ora che è arrivato in semifinale, tutti i nigeriani si aspettano un gol di Osimhen che li porti in finale: la sua Coppa d’Africa è sufficiente”. Erede di Mbappé al PSG?

“Se dovessero perderlo, Osimhen sarebbe sicuramente nella lista ristretta dei possibili sostituti”.

Rientro di Victor Osimhen che quindi si farà attendere ancora un po’. Gli azzurri con ogni probabilità ritroveranno il proprio centravanti dopo la partita allo Stadio Maradona contro il Genoa che si gicherà il prossimo 17 febbraio.