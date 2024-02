Sconfitta nel big match, i tifosi insorgono sui social: chiesto l’esonero dell’ex Napoli

Tracollo clamoroso da parte dell’ex allenatore del Napoli, che dopo l’ennesima sconfitta nel big match ha visto i tifosi rivoltarglisi contro.

Il Napoli ha rivisto parzialmente la luce dopo quanto accaduto al Maradona nel pomeriggio del 4 febbraio. Gli azzurri, in particolare, hanno infatti ritrovato il successo dopo il pari a reti bianche contro la Lazio nonché in seguito alla sconfitta rimediata in Supercoppa contro l’Inter, battendo in rimonta il Verona. Un 2-1 che sa quindi di passo in avanti per i Campioni d’Italia, che hanno ora messo nuovamente il naso nella corsa alla zona Champions anche a causa dei permissivi risultati da parte delle avversarie.

Fra queste, la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, sconfitta 3-1 dall’Atalanta e ormai piombata in una crisi nera. Il toscano, però, non è il solo tecnico passato per Napoli ad esser finito ultimamente nell’occhio del ciclone, dato quanto accaduto di recente a Gennaro Gattuso.

Crolla il Marsiglia, in Francia vogliono l’esonero di Gattuso

Dal 27 settembre 2023, Gennaro Gattuso è l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, sulla cui panchina il tecnico vi si è seduto per rispondere alla crisi dell’ultimo periodo. Una serie di risultati negativi alla quale l’ex mister di Milan e Napoli è riuscito a rispondere a tono, riportando il Marsiglia in zona Europa nonché raggiungendo la fase ad eliminazione diretta in Europa League.

Un percorso alquanto significativo, sporcato però da quanto accaduto nell’ultimo mese. L’OM è infatti ricaduto in una profonda spirale di risultati negativi, perdendo il feeling con la vittoria per oltre un mese e venendo poi eliminato dal Rennes in Coupe de France. L’ultimo trionfo targato Marsiglia risale quindi al 2-1 maturato sul Clermont lo scorso 17 dicembre, con la pesante sconfitta subita per mano del Lyon nell’ultimo turno di Ligue 1 che ha dato vita ad una vera e propria insurrezione del tifo marsigliese. #GattusoOut ha infatti ben presto spopolato sulla piattaforma social X in Francia, con i supporter con non avrebbero perdonato al tecnico l’1-0 subito in un match importantissimo per entrambe le tifoserie implicate.

Marsiglia in crisi, la risposta di Gattuso

Sentitosi chiamato in causa, Gattuso non ha tardato nello scusarsi con i propri tifosi, assumendosi le piene responsabilità di tale crollo nel post-partita. “Bisogna essere esigenti. Mi ritengo una persona responsabile e non voglio trovare scuse: la responsabilità è mia“, quanto detto dal tecnico ai microfoni della stampa. Dichiarazioni forti, alla quale l’ex Napoli ha però aggiunto anche un pizzico di positività in vista dei prossimi impegni. “In questi casi non bisogna parlare di fortuna o sfortuna, bensì riportare dati oggettivi. Da quando sono a Marsiglia, nessuno ci ha dominato sul campo“, la conclusione di Gattuso.