Napoli-Verona, rigore non dato su Kvaratskhelia: richiesta diretta a Rocchi

Spuntano nuove polemiche inerenti alla sfida fra Napoli e Verona, con un episodio paragonato del giornalista a quanto visto in Inter-Juventus.

Il Napoli di mister Walter Mazzarri ha ritrovato la vittoria dopo il pari a reti bianche con la Lazio, trionfando in rimonta contro il Verona dell’ex Marco Baroni. Un 2-1 fulminante quello degli azzurri al Maradona, tornato a regalare 3 punti al popolo partenopeo dopo il difficile inizio fra le mura casalinghe, dove ora i successi consecutivi ammontano a 2. I partenopei hanno dunque dimostrato al campionato di non voler di certo abbandonare la corsa al quarto posto, ma la prima rete in Serie A di Coppola, il primo spunto azzurro di Ngonge e l’eurogol di Kvaratskhelia sono per un attimo passati in secondo piano. Questo, a causa di un’evidente polemica aizzata dal giornalista sul social network X.

Pistocchi contro Rocchi, sui rigori non dati al Napoli e all’Inter

Lo spettacolo fornito in campo da Napoli e Verona è stato senz’altro caratterizzato anche da quanto accaduto a pochi minuti dall’inizio del match. Dopo una delle sue classiche finte nell’area di rigore avversaria, Khvicha Kvaratskhelia era riuscito a prendere il tempo al difensore del Verona Cabal, portandosi in vantaggio su quest’ultimo. Per impedire la battuta a rete del georgiano però, il calciatore gialloblu si è d’improvviso immolato in scivolata, chiudendo l’azione in corner.

Dopo un rapido check al VAR, l’arbitro ha dunque confermato tale decisione, sebbene sia apparso lampante a tutti che Cabal, prima di colpire la sfera, abbia impattato sul piede di Kvaratskhelia. “Rigore netto“, quanto determinato da Luca Marelli su DAZN, con tale commento in grado di far nascere le prime critiche. Stesso discorso ha quindi visto protagonisti, poco più in là, anche Thuram e Danilo in Inter-Juventus. Il centrale bianconero, di foga, è infatti intervenuto sul piede del francese prima di impattare la sfera nella propria area di rigore, non venendo però punito con il penalty dall’arbitro. Una situazione molto analoga rispetto a quanto visto a Napoli, affrontata dal noto giornalista Maurizio Pistocchi con una bordata alquanto forte all’indirizzo di Gianluca Rocchi.

“Rocchi parli di questo”, Pistocchi sui rigori non dati a Napoli e Inter

Ebbene, sembrerebbe esser nuovamente finito al centro della bufera il buon Rocchi, presidente dell’AIA. Questo, a causa di quanto evidenziato in precedenza in merito ai rigori non concessi a Napoli e Inter, con la bordata da parte di Pistocchi arrivata nell’immediato. “La giornata di Serie A è stata caratterizzata da due interventi simili, in cui un difensore, di foga, prende prima la gamba dell’avversario e poi il pallone senza che venga fischiato calcio di rigore“, l’introduzione del giornalista. “Rocchi dovrebbe spiegare questi episodi e come il regolamento funziona in questi casi, e non parlare solo di fuffa“, la chiusura diretta e precisa di Pistocchi.