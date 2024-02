Garcia vs Mazzarri, il dato non lascia dubbi: numeri a sorpresa per il Napoli

Arriva il dato ufficiale circa Walter Mazzarri dopo la vittoria del Napoli sul Verona. La statistica cementifica il lavoro del tecnico.

Non ha di certo rappresentato il più idilliaco dei percorsi quello intrapreso da Walter Mazzarri fin qui sulla panchina del Napoli. Giunto nuovamente all’ombra del Vesuvio per sostituire l’esonerato Garcia infatti, il tecnico toscano ha incontrato più difficoltà del previsto sulla propria strada, perdendo rovinosamente contro Inter, Real Madrid, Juventus, Frosinone, Roma e Torino. Un insieme di risultati che ha condannato il Napoli dapprima al 9° posto e poi all’attuale settima piazza, spingendo molti tifosi partenopei ad invocare addirittura il ritorno di Garcia.

La statistica centrata però da Mazzarri nell’ultimo turno di campionato ha rispedito tali voci al mittente, con il tecnico riuscito ad ottenere quella che, visti gli attuali standard del Napoli, va considerata come una vera e propria impresa.

Mazzarri vince al Maradona, Napoli di nuovo prolifico in casa

La stagione del Napoli da Campione d’Italia è stata caratterizzata da due particolari tabù. Il primo è senz’altro quello inerente alle tre vittorie consecutive da centrare in stagione, fin qui ancora ben lontane dall’essere totalizzate. A seguire, arriva senz’altro il dato inerente alla scarsezza dei risultati ottenuti al Maradona, dove il Napoli è riuscito fin qui a trionfare solo 6 volte in tutte le competizioni.

Dati horror, per un certo verso ristabiliti però proprio da Walter Mazzarri. Il tecnico, in particolare, ha infatti superato e stracciato i record di Garcia, riuscito a trionfare in casa solo 2 volte da agosto a novembre. Il mister toscano, invece, in soli 3 mesi ha raggiunto il successo a Fuorigrotta ben 4 volte, collezionando due successi consecutivi in ben due occasioni. Dopo aver battuto in casa Braga e Cagliari, il Napoli di Mazzarri è difatti riuscito a bissare il doppio successo consecutivo al Maradona anche contro Salernitana e Verona. Numeri che senz’altro rispondono alla classifica in bilico degli azzurri, elevando il lavoro psicologico fatto sui calciatori dal mister.

Mazzarri vs Garcia, i risultati ottenuti al Maradona

Poche vittorie in casa, con tanti pareggi e troppe sconfitte. Questo il resoconto della stagione targata Napoli, che però potrebbe aver imbeccato una nuova via grazie a Mazzarri. Tramite le statistiche riportate di seguito infatti, si può ben notare l’inversione di marcia azzurra sul terreno casalingo.

IL NAPOLI DI GARCIA AL MARADONA:

Napoli-Sassuolo 2-0 ;

; Napoli-Lazio 1-2;

Napoli-Udinese 4-1 ;

; Napoli-Real Madrid 2-3;

Napoli-Fiorentina 1-3;

Napoli-Milan 2-2;

Napoli-Union Berlino 1-1;

Napoli-Empoli 0-1;

TOTALE: 8 punti.

IL NAPOLI DI MAZZARRI AL MARADONA:

Napoli-Inter 0-3;

Napoli-Braga 2-0 ;

; Napoli-Cagliari 2-1 ;

; Napoli-Frosinone 0-4;

Napoli-Monza 0-0;

Napoli-Salernitana 2-1 ;

; Napoli-Verona 2-1 ;

; TOTALE: 13 punti.

Oltre al maggior numero di vittorie consecutive ottenute in casa, è possibile notare anche il divario tra i punti ottenuti. 4 in più per Mazzarri rispetto a quanto fatto da Garcia.