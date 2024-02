Mazzarri, ufficiale la scelta del tecnico: c’è il comunicato del Napoli

Arriva il comunicato ufficiale circa la seduta d’allenamento in casa Napoli. La decisione presa da Walter Mazzarri dopo il successo sul Verona.

Torna a racimolare due vittorie di seguito al Maradona il Napoli di Walter Mazzarri, in grado nuovamente di trionfare 2-1 dopo quanto visto contro la Salernitana. Il successo in rimonta contro il Verona ha dunque aperto nuovi spiragli d’innanzi alla compagine Campione d’Italia, che ora si prepara a giungere in quel di Milano per affrontare il Milan con il vento in poppa. Strappare i 3 punti da San Siro: questo il grido di battaglia degli azzurri, che avranno dunque un gran bel da fare nel corso delle prossime giornate in vista dell’incontro da preparare.

Nel frattempo però, ecco giungere l’ufficiale notizia sponda SSC Napoli, con la scelta di Mazzarri circa la seduta d’allenamento resa pubblica attraverso un comunicato stampa.

Niente allenamento, giorno libero per il Napoli

Ufficiale la scelta ad opera di mister Walter Mazzarri, che per la sfida di Milano contro il Milan adotterà lo stesso modus operandi già intrapreso con il Verona. Giorno di pausa quello concesso infatti quest’oggi dal tecnico ai propri calciatori, come fatto all’indomani del pareggio contro la Lazio. Questo, per garantire un maggior recupero ai giocatori in vista del big match, per la quale il Napoli avrà anche a disposizione più giorni per preparsi.

Gli azzurri scenderanno quindi nuovamente in campo, sul terreno da gioco dell’SSCN Konami Training Center, nel pomeriggio del 6 febbraio, nella quale le prime news circa Milan-Napoli verranno poi comunicate dalla società partenopea tramite il consueto report. Ancora da monitorare, infatti, le condizioni di Meret e Olivera, con quest’ultimo chiamato ora ad una fase cruciale del proprio recupero data la squalifica rimediata da Mario Rui nell’ultimo turno di campionato. Da capire quindi anche se Piotr Zielinski avrà smaltito il tanto discusso affaticamento muscolare, con i tifosi che attendono dunque le prime news sul polacco in vista della trasferta di San Siro.

Giorno libero per gli azzurri, il comunicato della SSC Napoli

Tutte le risposte ai quesiti sopracitati giungeranno domani pomeriggio grazie al consueto report sull’allenamento ad opera della SSC Napoli. Nel frattempo però, il club si è limitato a diramare sui social il comunicato ufficiale circa la decisione di Walter Mazzarri di concedere un giorno libero alla squadra, come di consuetudine in questi casi: