Zielinski-Inter, Marotta esce allo scoperto: arriva la risposta a De Laurentiis

L’addio a fine stagione di Piotr Zielinski è ormai certo. Beppe Marotta, dirigente dell’Inter ha parlato proprio del polacco.

La storia d’amore tra il Napoli e Piotr Zielinski è destinata a finire. Il centrocampista polacco si appresta a giocare le ultime partite in maglia azzurra. Il contratto di Zielinski scadrà il prossimo giugno e da quel momento, secondo numerosissime voci di mercato, vestirà la maglia dell’Inter.

In maniera ufficiosa, l’addio di Zielinski è stato già comunicato da Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, infatti, nella giornata di ieri ha preso la parola in conferenza stampa per spiegare la situazione del Napoli in questa stagione. In un passaggio delle sue dichiarazioni, De Laurentiis ha spiegato il motivo dell’esclusione di Zielinski dalla lista Champions League.

Nessuna vendetta per la scelta di lasciare il Napoli a fine stagione, ma la società vuole tutelare i suoi interessi futuri e quindi ha deciso di lasciarlo fuori dai 25 selezionati per far spazio a giocatori che giocheranno ancora a Napoli nella passata stagione.

Zielinski-Inter, Marotta risponde a De Laurentiis

Come detto, il futuro di Piotr Zielinski sembra destinato a tingersi di nerazzurro. Nel corso del pre partita della sfida scudetto tra Inter e Juventus è intervenuto Beppe Marotta ai microfoni di Dazn.

Il dirigente nerazzurro, oltre a presentare il delicatissimo match di questa sera, è stato incalzato anche in merito al futuro di Zielinski e ha risposto a De Laurentiis.

Di seguito le sue parole:

Le competizioni a cui prenderà l’Inter l’anno prossimo saranno di più, considerando il Mondiale per Club. Vogliamo creare una rosa competitiva con dei co titolari. Zielinski è un’opportunità. Dobbiamo vedere se riusiamo a tesseralo perché ha le qualità che cerchiamo. Dichiarazioni di De Laurentiis?

“L’ironia fa parte del calcio ed è il suo bello”.

Marotta, quindi, decide di uscire allo scoperto anche se non dà per certo che l’Inter riesca a tesserare il numero 20 azzurro. L’Inter, però, ha bisogno di giocatori di livello assoluto e Zielinski rientra certamente in quella cerchia.

L’ex dirigente di Juventus e Sampdoria, poi, non è nuovo a colpi a parametro zero. Sono diversi, infatti i giocatori fondamentali dell’Inter di Simone Inzaghi che sono arrivati a Milano al termine del contratto con il club precedente. Il caso più significativo è quello di Hakan Calhanoglu che è passato dal Milan all’Inter a parametro zero.

Nonostante Marotta non lo dia per certo, secondo molti il futuro di Zielinski è già segnato.