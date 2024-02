Verona, Baroni chiede un rigore: “Ho parlato con l’arbitro”

Trionfa in rimonta il Napoli di Walter Mazzarri, contro un Verona passato in vantaggio sul finale. Le parole sul match di Baroni.

Ancora sul finale, ancora 2-1. Passa nuovamente al Maradona il Napoli di Walter Mazzarri, in grado di racimolare il secondo successo consecutivo nell’impianto di casa, dove i risultati sono fin qui scarseggiati. Ci hanno però pensato l’ex Ngonge e il solito Kvaratskhelia a consegnare i 3 punti in rimonta ai partenopei, risvegliati emotivamente dalla rete del Verona siglata Coppola. La sortita partenopea è dunque tornata fortemente in corsa per la Champions, con i gialloblu che invece faticano ancora a decollare e a lasciare la zona retrocessione. Di conseguenza, ecco giungere le parole dell’ex di turno Marco Baroni.

Baroni sul rigore non dato al Verona, le parole dopo il Napoli

Un buon Verona, passato anche in vantaggio al Maradona, non è riuscito a portare a casa punti contro il club Campioni d’Italia. A caratterizzare la sfida, però, due errate valutazioni da parte dell’arbitro, che non ha concesso un rigore per parte nel corso dei 90 minuti. Fra questi, anche un penalty al Verona sul finale, per presunto fallo di Di Lorenzo e commentato dal tecnico dell’Hellas Baroni su DAZN.

Sul rigore non dato:

“Ho discusso con l’arbitro a fine partita per il presunto rigore nel finale. Quello che ci siamo detti rimane però fra noi, perché non sono qui per commentare certi episodi o per riportare parole scambiate nel privato”.

Le parole sul vantaggio non sfruttato:

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, e su campi del genere non è mai facile. Nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà il Napoli fino al vantaggio, è sono contento di questo. Ma ciò che serve a noi sono i risultati, quindi dovremmo ancora lavorare di più sulla gestione del vantaggio nelle prossime sfide”.

Infine, sulla rimonta azzurra: