Ufficiale Napoli, il giallo è pesante: salta il Milan

Arriva ufficialmente il provvedimento nei confronti dell’azzurro, ammonito e dunque condannato a saltare la sfida fra Milan e Napoli.

Al Maradona si gioca Napoli-Verona, fondamentale per la classifica di entrambe le squadre nonché per il rendimento di due squadre notevolmente rivoluzionate dal mercato invernale. La testa di molti tifosi partenopei, oltre che all’incontro con i veneti, è però già proiettata verso l’impegno di settimana prossima, che vedrà proprio gli azzurri sfidare il Milan di Stefano Pioli in quel di San Siro. Un incontro che, seppur sempre dipinto come big match, promette di presentare parecchie assenze da una parte e dall’altra, soprattutto nei rossoneri. Il diavolo, oltre ai tanti infortuni, dovrà infatti fare a meno di Tijjani Reijnders, ammonito da diffidato (e quindi squalificato) nel match contro il Frosinone.

Non è però da meno il Napoli, che vedrà assente dal match contro il Milan nuovamente Osimhen nonché anche un altro fondamentale calciatore, ammonito da diffidato e dunque squalificato.

Giallo per Mario Rui, salterà Milan-Napoli

Di Lorenzo, Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui e Ngonge. Questa la lista di diffidati con la quale il Napoli si è presentato sul terreno di gioco del Maradona contro il Verona. Uno scenario alquanto complicato, da gestire delicatamente ma costato alla fine un pesante cartellino giallo al terzino portoghese. L’ex Roma è stato infatti ammonito al minuto numero 46, dopo esser stato sorpreso da uno scatto di Suslov a pochi istanti dall’inizio del secondo tempo.

Un duro colpo, dunque, per Mazzarri e per gli azzurri, che dovranno ora affrontare e superare la pesante sfida di San Siro contro il Milan con la pesante assenza nell’organico di Mario Rui nonché di Mathias Olivera, ancora alle prese con il proprio infortunio. Al Meazza, il Napoli giungerà dunque senza terzino sinistro, come già accaduto numerose volte nel corso della stagione.

Milan-Napoli, come giocheranno gli azzurri senza Mario Rui

Poco dopo l’ammonizione ricevuta, Mario Rui è stato sostituito dal neo acquisto azzurro Pasquale Mazzocchi. Un possibile anticipo, questo, di quanto potrebbe accadere contro il Milan, con l’ex Salernitana pronto a sostituire il portoghese e l’infortunato Olivera sia in caso di ausilio di difesa a 4 che in caso di ritorno dello schema a 3. Possibile quindi anche il già collaudato sistema con Juan Jesus terzino, che potrebbe quindi coincidere con l’utilizzo in difesa di Ostigard al fianco di Rrahmani. Occhio infine anche a Natan, di rientro dall’infortunio e che potrebbe sia essere schierato in fascia che al centro, favorendo l’utilizzo da terzino del connazionale Juan Jesus.