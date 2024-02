Siparietto Rrahmani-Edo De Laurentiis: la reazione fa discutere – VIDEO

Scoppia la bufera nel post gara di Napoli-Hellas Verona. Il siparietto tra Amir Rrahmani e il vice presidente azzurro, Edoardo De Laurentiis, è clamoroso.

Seppur soffrendo e confermando dei costanti punti interrogativi sul piano del gioco, il Napoli di mister Walter Mazzarri in questo weekend di Serie A è tornato ad assaporare il dolce gusto della vittoria. Dopo il pari scialbo strappato all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, gli azzurri quest’oggi hanno ritrovato il sorriso e la vittoria nel match casalingo con l’Hellas Verona di Marco Baroni. Nonostante le diverse difficoltà mostrate nel corso della gara, la formazione partenopea ha portato a casa un’importante vittoria battendo gli scaligeri in rimonta.

Dopo un primo tempo a reti bianche, caratterizzato principalmente dal contatto in area di rigore tra Cabal e Kvaratskhelia, l’Hellas Verona prova ad indirizzare il match dalla propria parte nella ripresa, sbloccando la sfida al Maradona grazie alla rete di Coppola. Vantaggio gialloblù che dura poco poiché nel momento clou della partita il Napoli decide di rispondere a tono, sfruttando la spinta del proprio pubblico per inscenare una vera e propria rimonta. La remuntada azzurra arriva con forza e rabbia. Dopo essere stato toccato nell’orgoglio, il Napoli ribalta l’economia della sfida con i gol dell’ex Verona Ngonge e Kvaratskhelia.

Per il Napoli di mister Walter Mazzari è una vittoria di vitale importanza, un successo che mantiene vivo le chance azzurre in ottica Champions League. Tuttavia, nonostante l’importante vittoria, gli animi tra le file dei partenopei continuano ad essere abbastanza tesi. Al termine della gara è avvenuto un particolare siparietto tra Amir Rrahmani e il vice presidente Edoardo De Laurentiis.

Siparietto Rrahmani-Edoardo De Laurentiis: la reazione è clamorosa

Come succede di consueto al termine dei match del club partenopeo, il dirigente azzurro è andato incontro ai suoi calciatori per far sentire la propria vicinanza. Edoardo De Laurentiis si è avvicinato anche ad Amir Rrahmani per complimentarsi della vittoria, ma il difensore kosovaro pare aver respinto il vice presidente del Napoli, usando toni tutt’altro che pacati. Molti sono i tifosi azzurri che si stanno chiedendo se tra i due sia nato un battibecco o meno.

Nonostante la vittoria, gli animi sembrano continuare ad essere tesi in casa Napoli. Archiviata la vittoria interna contro l’Hellas Verona, adesso gli azzurri di mister Walter Mazzarri dovranno preparasi per una trasferta insidiosissima. Settimana prossima, la squadra partenopea sarà di scena alla scala del calcio, o meglio, a San Siro, per il big match contro il Milan di Stefano Pioli. Il Napoli sarà chiamato in causa nuovamente domenica alle ore 20:45.