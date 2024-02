Simeone: “Felice per lo spirito, spogliatoio unito”, poi il siparietto sul gol al Milan

Vince in rimonta contro il Verona il Napoli di Walter Mazzarri, cui carica e stato d’animo sono stati riportati anche da Simeone ai microfoni DAZN.

2-1 il risultato impresso al termine dell’incontro fra Napoli e Verona sul tabellone del Maradona. Una grande rimonta quella da parte degli azzurri, dapprima passati in svantaggio e poi in grado di recuperarla nel finale grazie all’autorete di Dawidowicz (su tiro dell’ex Ngonge) e al gol di Kvaratskhelia. Gran protagonista dell’incontro, però, anche Giovanni Simone, altro ex di turno andato più volte ad un passo dalla rete. Arrivano quindi in onda su DAZN le parole del “Cholito” sull’incontro.

Napoli-Verona, Simeone suona la carica e sfida il Milan

Intervistato nel post-partita in onda su DAZN, Giovanni Simeone è intervenuto così sulla gara vinta dal Napoli contro il Verona, lanciando anche la sfida al Milan per settimana prossima:

Sulla rimonta:

“Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo dove ci è mancato solo il gol. Siamo stati bravi a crederci sempre, anche quando siamo passati in svantaggio, mantenendo la giusta testa per attaccare. Alla fine abbiamo ritrovato la strada, e questo è stato l’importante”.

Sulla posizione in campo di Kvaratskhelia:

“Quando ho un calciatore davanti a me mi muovo meglio, perché ho più spazio per tagliare in profondità. Avere Kvaratskhelia con la palla fra i piedi alle mie spalle mi ha aiutato tantissimo, perché mi concede più possibilità di attaccare la profondità. Quando è sulla fascia invece, devo aspettare che l’azione si sviluppi lì per poi tagliare sul primo palo”.

Poi, sull’umore nello spogliatoio del Napoli:

“Per ritrovare il morale dello scorso anno bisogna vincere e trovare ritmo. Conquistare i tre punti in partite come questa o come contro la Salernitana ti trasmette stimoli ed energia. Non si può vincere tutti gli anni, ma l’importante è mantenere la calma in situazioni simili e ripartire da vittorie sofferte come questa. Vedere un compagno che lotta per la squadra e che va su ogni pallone ti da una carica fortissima”.

Infine, sull’imminente sfida di San Siro fra Milan e Napoli: