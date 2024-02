Ngonge, gol all’esordio ed emozione: “Sono felicissimo”, poi la frase sul gruppo

Napoli-Verona è storia, con gli azzurri capaci di portare a casa i 3 punti rimontando sul finale i gialloblu. Le parole sul match di Ngonge.

Vince con il brivido il Napoli di Walter Mazzarri, che torna a trionfare al Maradona ancora una volta sul 2-1 e ancora una volta nel finale. Il guizzo di Ngonge, deviato da Dawidowicz, e l’eurogol di Kvaratskhelia sono infatti riusciti a rimontare la rete del vantaggio Verona siglata da Coppola. Torna dunque nuovamente in corsa per la zona Champions la sortita partenopea, a -1 da Bologna e Atalanta (a breve in campo contro la Lazio) e con una partita da recuperare rispetto alle altre. Prima di cominciare a pensare al prossimo impegno contro il Milan a San Siro, ecco però le parole in orbita Napoli dal post-partita in onda su DAZN, cui microfoni sono riusciti ad intercettare il propiziatore del gol dell’1-1 Cyril Ngonge.

Il Napoli vince in rimonta, il commento di Ngonge

Coppola, autogol di Dawidowicz e Kvaratskhelia. Questo l’ordine delle reti siglate quest’oggi al Maradona, e che hanno consegnato al Napoli 3 punti fondamentali in rimonta. Vittoria con il brivido, dunque, per gli azzurri, cui stato d’animo è stato dipinto proprio dall’ex di turno ai microfoni DAZN. Di seguito, le parole di Ngonge nel post-partita:

Le emozioni provate:

“Difficile sentire come mi sento adesso. Sono emozioni forti, siglare il primo gol in questo grande stadio e con questa grande squadra è stato bellissimo”.

Sui pensieri all’ingresso in campo:

“Sono entrato con in testa l’idea di voler cambiare la partita, perché mancava questo gol e l’atmosfera stava diventando pesante. Ho pensato a fare il massimo ma non da solo, insieme a tutta la squadra, e alla fine l’abbiamo vinta grazie alla forza del gruppo”.

Poi, le parole sulle difficoltà di quest’oggi:

“Oggi è stata una partita dura contro un bel Verona. Sono consapevole del fatto che non è stata una bella gara, ma per noi questi sono tre punti pesantissimi e siamo felicissimi di averli portati a casa”.

Infine, sul gruppo del Napoli: