Napoli-Verona, scelta a sorpresa di Mazzarri sul modulo: le formazioni

Ufficiali le scelte da parte di Mazzarri e Baroni in vista di Napoli-Verona. La decisione azzurra sul modulo e sull’attacco.

Si avvicina sempre più il calcio d’inizio della sfida fra Napoli e Verona, valida per il 23° turno di Serie A 23/24. Una gara che vedrà senz’altro la compagine azzurra chiamata a rispondere sul campo agli ultimi polveroni mediatici, nati in seguito agli 0 tiri in porta nello scorso turno contro la Lazio e culminato ieri con le sorprendenti dichiarazioni in conferenza stampa da parte di Aurelio De Laurentiis. D’innanzi ai partenopei, quindi, un Verona privato dei propri top dal mercato e in piena lotta per non retrocedere, chiamato a compiere l’impresa al Maradona.

La sfida dunque si avvicina con tale clima alle spalle, e con le formazioni ufficiali rilasciate dai due club. Di seguito, le scelte di Mazzarri circa il modulo e l’attacco.

Napoli-Verona, la scelta di Mazzarri sul modulo

Da Osimhen ancora in Coppa d’Africa all’esclusione di Zielinski dalla lista dei convocati, dovuta ad un affaticamento muscolare riportato dal polacco sempre più in rotta di collisione con gli azzurri. In compenso però, Walter Mazzarri ha potuto contare su numerosi ritorni rispetto alla trasferta con la Lazio. Ecco dunque nuovamente apparire il 4-3-3 sulle distinte partenopee, con Rrahmani e Juan Jesus al centro della difesa e con Anguissa di spicco a centrocampo dopo la fine sella sua avventura con il Camerun. Torna quindi anche Kvaratskhelia sulla sinistra nonché Simeone al centro dell’attacco, con i due che hanno ormai scontato ufficialmente la propria squalifica.

Lato Verona, invece, tante sono le assenze rispetto all’andata vissuta al Bentegodi, con la squadra veneta che ha nel frattempo perso i vari Faraoni, Doig, Djuric, Hein e anche Ngonge a causa del calciomercato invernale, con proprio quest’ultimo in trepidante attesa di entrare dalla panchina con la maglia del Napoli. Per il resto, Baroni conferma le poche certezze rimaste a questo Verona, con i vari Montipò, Magnani, Duda, Folorunsho, Lazovic e Suslov pronti a mantenere alto l’onore dei gialloblu. Per l’Hellas non sarà di certo facile, ma non è da escludere una possibile reazione d’orgoglio da parte degli ospiti.

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

Di seguito, le formazioni ufficiali di Napoli-Verona, cui calcio d’inizio è previsto fra le mura del Maradona alle ore 15 odierne:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Kvaratskhelia, Simeone, Politano. ALL: Walter Mazzarri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho , Suslov, Lazovic; Noslin. ALL: Marco Baroni.