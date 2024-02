Moviola Napoli-Verona, non solo il rigore su Kvara: per Marelli c’è un altro errore arbitrale grave

Il Napoli vince in rimonta contro l’Hellas Verona, ma ci sono diversi episodi arbitrali da rivedere: la moviola di Marelli a Dazn.

Una vittoria dal peso specifico importantissimo per il Napoli. Gli azzurri sono riusciti a ribaltare il Verona grazie ai cambi di Walter Mazzarri. La prestazione dei campioni d’Italia è stata tutto sommato positiva anche se in avvio di secondo tempo l’Hellas Verona ha creato più di qualche grattacapo agli azzurri.

Al gol di Diego Coppola che è valso il momentaneo 1-0 in favore degli scaligeri hanno risposto Ngonge, la cui rete è diventata un autogol di Dawidowicz, e un super Khvicha Kvaratskhelia. Per il georgiano una delle migliori prestazioni stagionali, condita da una rete spettacolare che ha fatto crollare lo Stadio Maradona.

Il georgiano, poi, è stato protagonista anche di uno degli episodi da moviola nel corso del match. Ai microfoni di Dazn, l’ex arbitro Marelli ha analizzato nello specifico tutti gli episodi dubbi del match.

Napoli – Hellas Verona: la moviola di Marelli

Il Napoli ha fatto fatica a sbloccare il match, ma una grande occasione è stata tolta agli azzurri non assegnando un calcio di rigore per un evidente fallo su Kvaratskhelia.

Nel corso del post partita Luca Marelli ha analizzato l’episodio del primo tempo e anche altre situazioni dubbie.

Di seguito quanto evidenziato:

“Non benissimo sugli episodi Marco Piccinini, arbitro di Napoli-Hellas Verona. La gestione dei cartellini è stata buona, non ha arbitrato male, ma sugli episodi c’è più di una cosa da rivedere”. Rigore su Kvaratskhelia?

“È vero che Cabal tocca il pallone ma prima c’è stato un chiaro sgambetto a Kvaratskhelia, per me era rigore netto. II check con il VAR è stato troppo veloce, è durato pochissimo”. Gol di Coppola?

“Proteste per un tocco di braccio, ma il replay chiarisce che il colpo è di spalla”. “Infine nel finale Swiderski protesta per un contatto con Di Lorenzo in area. Di Lorenzo gli cade addosso. Resta più di qualche dubbio”.

Secondo l’ex arbitro Luca Marelli, dunque, una prestazione opaca quella offerta dall’arbitro Piccinini al Maradona. Una buona direzione nel corso della gara, ma alcuni scivoloni evidenti in occasione degli episodi chiave. Manca, dunque, un rigore per parte che avrebbero potuto stravolgere l’andamento del match.

Prosegue il periodo complicato per l’intera classe arbitrale. In questa stagione sono stati diversi gli errori degli arbitri in episodi cardine dei match. Oltre agli errori, poi, resta da chiarire la situazione relativa alla denuncia a “Le Iene” da parte dell’arbitro di Serie A anonimo.