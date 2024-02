Mazzarri in allarme: c’è un pericolo che lo preoccupa in vista del Milan

Napoli-Verona, Mazzarri recupera qualche pedina importante, ma c’è un pericolo da considerare in vista di Milan-Napoli: i dettagli

Manca poco al calcio d’inizio di Napoli-Verona, match valido per la ventitreesima giornata di campionato. Al Maradona gli azzurri proveranno a portare a casa punti importanti per non perder troppo terreno nei confronti delle altre pretendenti ad un posto nella prossima Champions League. Dopo settimane di grande difficoltà, sono arrivate buone notizie dall’infermeria. Oltre al rientro di Anguissa, che è tornato a pieno regime dopo l’avventura in Coppa d’Africa, spicca nella lista convocati la presenza di Natan e Traorè.

In conferenza Mazzarri ha spiegato che il difensore brasiliano si è allenato per alcuni giorni in gruppo. Quindi è possibile che venga impiegato, anche solo per qualche manciata di minuti, tutto dipende dalle valutazioni effettuate dal mister toscano negli ultimissimi allenamenti della settimana. Discorso simile vale anche per Traorè. Il nuovo acquisto sembra oramai aver definitivamente superato i problemi fisici. È quindi finalmente utilizzabile, ma anche per lui Mazzarri ha in mente un utilizzo di una ventina di minuti circa. Probabilmente non dispone ancora dei novanta minuti nelle gambe. Tra le assenze invece oltre ad Osimhen, che sta continuando con successo la spedizione in Costa d’Avorio, Olivera e Meret, spicca quella di Zielinski.

Napoli, occhio al cartellino: sei diffidati contro il Verona rischiano di saltare il Milan

Oltre alle questioni legate all’infermeria sono tornati disponibili Kvaratskhelia e Simeone, entrambi assenti contro la Lazio. Il georgiano ha scontato un turno di squalifica per somma di ammonizioni. Mentre l’attaccante ex Fiorentina ha scontato la tanto discussa espulsione in finale di Supercoppa contro l’Inter.

Tuttavia il problema legato alle sanzioni disciplinari è ancora vivo, e preoccupa Mazzarri. Domenica prossima c’è il Milan, è quindi bene evitare squalifiche per diffida di modo da evitare di mettere ancor più in difficoltà la squadra, in un momento cruciale per il prosieguo della stagione.

Sei giocatori rischiano di saltare il Milan: di chi si tratta

In caso di cartellino giallo sono sei i calciatori diffidati si tratta di: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Ngonge e Rrahmani. Dunque, a parte Ngonge, che ancora deve entrare a pieno nelle rotazioni di Mazzarri, sono tutti titolari. Un’assenza per squalifica contro il Milan, a San Siro, potrebbe poi compromettere gravemente l’intero equilibrio tattico, complicando le speranze Champions degli azzurri. Staremo a vedere se Mazzarri, nel momento della scelta della formazione, deciderà di preservare alcuni elementi in vista di domenica prossima.