Zielinski, il gesto lascia tutti di stucco: nuova polemica sul polacco

Zielinski, le polemiche attorno alla sua decisione di lasciare il Napoli a fine stagione non si placano: il gesto sorprende i tifosi

Dopo otto lunghi anni di permanenza in azzurro, a fine stagione, Zielinski lascerà il Napoli. Il centrocampista polacco ha già trovato l’accordo con l’Inter, club nel quale approderà a parametro zero. Marotta apprezza da tempo il centrocampista del Napoli. Quindi, visto il complicarsi delle trattative con il Napoli per il prolungamento contrattuale, ne ha approfittato per cogliere al volo l’occasione di mercato. Da ciò sono scaturite alcune azioni del club partenopeo nei confronti del polacco.

In primis l’esclusione di Zielinski dalla lista Champions. Un’esclusione sorprendente, che non permetterà quindi a mister Mazzarri di poter fare affidamento su di lui contro il Barcellona. In conferenza stampa il presidente De Laurentiis ha motivato la scelta dicendo che si è preferito dare priorità a quei giocatori che si stanno giocando la riconferma per l’anno prossimo, come Traorè ad esempio, e ovviamente Zielinski non è tra questi avendo già un accordo con un’altra squadra. I tifosi del Napoli avranno occasione di osservare le ultime gesta di uno degli artefici più importanti dell’impresa scudetto della passata stagione solo in campionato, nelle rimanenti sedici gare che si giocheranno da qui a fine maggio.

Zielinski out anche in campionato: l’annuncio del Napoli

Il Napoli ha diramato la lista convocati in vista della gara di quest’oggi alle ore 15:00 contro il Verona in casa, al Maradona. Come prevedibile, e come anticipato in conferenza da mister Mazzarri, il centrocampista polacco non è stato inserito. Ma i motivi non sono solo legati al mercato.

Infatti, in settimana Zielinski ha rimediato un affaticamento muscolare, che indotto Mazzarri a non far affidamento su di lui per il match odierno. Nella voce centrocampisti della lista figurano invece i nuovi acquisti Traorè e Dendoncker, oltre al rientrante dalla Coppa d’Africa Anguissa, più Lobotka e Cajuste.

Infortunio Zielinski, il gesto del polacco che non farà piacere ai tifosi

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Zielinski osserverà i suoi compagni da casa, dinanzi alla tv. “Difficile immaginare di incrociarlo in tribuna: l’amarcord e le emozioni potrebbero giocare brutti scherzi”, puntualizza il quotidiano. Il non esser presente allo stadio può essere un altro fattore determinante per incrinare ancor di più il rapporto con i tifosi, già di per sé non idilliaco dopo la conferma dell’avvenuto accordo con l’Inter per il passaggio a zero la prossima estate.