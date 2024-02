Mazzarri dopo Napoli-Verona: “Kvaratskhelia è un campione. Lindstrom? Lo sapevo già”

Le parole di Walter Mazzarri post Napoli-Verona, inerenti a Kvaratskhelia, Zielisnki ma anche all’imminente incontro con il Milan.

Non hanno tardato ad arrivare le parole di mister Walter Mazzarri sul successo in rimonta del Napoli contro il Verona. Di seguito, quanto detto a DAZN dal tecnico, intervenuto fra i tanti anche sulle prestazioni di Kvaratskhelia e Lindstrom.

Napoli-Verona, Mazzarri nel post-partita

Kvaratskhelia, Lindstrom, caso Zielinski e avviso al Milan in vista dell’imminente sfida. Questi gli argomenti trattati da Mazzarri nel post-partita in onda su DAZN, con le seguenti che rappresentano dunque le parole del tecnico dopo Napoli-Verona:

Sulla vittoria:

“Abbiamo vinto la prima di 17 finali che mancano da qui fino alla fine del campionato. In panchina è stata una sofferenza, avrei preferito vincerla prima, ma quando si trionfa di sudore e fatica spesso si ha più soddisfazione”.

Sulle tante occasioni avute:

“Non è facile aver fatto una partita del genere, passando in svantaggio dopo aver creato tante occasioni e avendo quasi sempre il pallino del gioco. Altre squadre non dico che avrebbero mollato ma di sicuro avrebbero accusato il colpo, quindi sono molto contento della reazione dei miei ragazzi. Una delle cose che cerco di inculcare ai miei giocatori è quello di crederci fino all’ultimo, per questo oggi mi ritengo soddisfatto”.

Sul rigore non dato:

“Quello è un episodio arrivato quando noi stavamo giocando benissimo, e che poteva aiutarci nel sbloccare la gara. Mi sembra chiaro dalle immagini che sia rigore ma anche che l’arbitro non lo veda, quindi secondo me il VAR doveva richiamarlo ed assegnarci il rigore. Fosse successo, magari l’avremmo sbloccata prima e avremmo regalato ai tifosi una prestazione migliore, con anche qualche gol in più”.

Poi, su Kvaratshelia:

“Kvaratskhelia è un campione, lo ha già dimostrato la scorsa stagione. Noi nel campionato italiano però siamo molto particolari, perché una volta capiti questi giocatori li si limita, li si triplica e li si cerca di innervosire. Mi è piaciuto molto però come ha giocato quando si è accentrato, perché bisogna saperlo sfruttare anche così per non farlo finire in una gabbia. Ho avuto la sensazione che lui si sia sbloccato con il gol, anche dal punto di vista del morale”.

L’aggiunta su Zielinski:

“Mi sembra chiaro che un calciatore debba onorare la maglia fino a quando non scade il proprio contratto, anche se ha già firmato con altre squadre. Con lui non ci sono problemi, è un campione che però deve stare bene sotto tutti i punti di vista per essere schierato. Io in allenamento guardo tutti, anche perché sono arrivati nuovi calciatori ed è normale che io debba valutare anche altri”.

Su Lindstrom:

“L’ho già detto, sono giocatori che provengono da tutt’altri campionati e che necessitano di tempo per integrarsi al meglio. Quando l’ho messo dietro la punta ha fatto fatica, invece ha giocato molto meglio in fascia. Certi giocatori bisogna capirli, lui può fare tanti ruoli ma io penso di averlo capito. Chiaro che se il suo ruolo è quello di alternarsi con Kvara farà molta fatica, ma se schierato come si deve può senz’altro crescere”.

Infine, la chiusura sull’imminente Milan-Napoli: