Lozano ricorda Napoli: bellissime parole dell’ex azzurro

Dopo l’addio in extremis dello scorso agosto, Hirving Lozano spende parole al miele per Napoli e per i suoi tifosi.

La storia d’amore tra il Napoli e Hirving Lozano è stata molto turbolenta. All’ombra del Vesuvio il messicano ha vissuto momenti felici e altri molto complicati. Come raccontato qualche mese fa dall’esterno messicano il periodo più difficile è stato con Gattuso quando l’ex numero 11 azzurro non trovava il campo con continuità.

La scorsa estate, dopo la vittoria dello scudetto, il Napoli ha deciso di cedere Lozano. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2024 e gli azzurri non avevano intenzione di rinnovarlo. La cessione, dunque, era l’unica soluzione per monetizzare dal suo addio.

Lozano ha fatto ritorno al Psv Eindhoven, ma non ha dimenticato il suo recente passato. Lozano, infatti, ha parlato di Napoli e ha speso parole bellissime.

Lozano non dimentica Napoli: parole da brividi

Hirving Lozano è stato uno dei titolarissimi di Luciano Spalletti soprattutto nella prima stagione del tecnico sulla panchina azzurra. Nella scorsa stagione, invece, il messicano ha dato vita ad una vera e propria staffetta sulla fascia con Matteo Politano.

La vittoria dello scudetto, poi, è stata la conclusione migliore della sua storia partenopea.

L’esterno messicano ai microfoni di Mola, ha ricordato proprio il suo periodo in azzurro.

Di seguito quanto evidenziato:

“Napoli resterà per sempre nel mio cuore. Io ci sono stato quattro anni e abbiamo fatto la storia del Napoli. Questo per me è importante. Sono il primo messicano ad aver vinto lo scudetto e anche la Coppa Italia. Questo per me è bellissimo. Napoli mi manca, mi manca il cibo, le persone, il mare. Lì tutto è bello”.

Parole stupende quelle di Lozano che dimostra di non aver dimenticato il suo recente passato e quanto lui si sia trovato molto bene in maglia azzurra.

Lozano è arrivato nel corso della prima estate dell’era Carlo Ancelotti e secondo molti era il giocatore che avrebbe permesso al Napoli di fare il salto di qualità. Le sue prestazioni sono state altalenanti e in diverse occasioni i tifosi non hanno digerito alcune performance sotto tono. Il miglior Lozano probabilmente si è visto prima dell’infortunio contro la Juventus nel corso della gestione Gattuso.

Ora il ritorno in Olanda con un buon impatto sul Psv Eindohoven. Lozano infatti ha siglato ben 5 reti e collezionato 2 assist in 12 presenze in Eredivisie.